Fue por sus aportes en el libro “Meraki y sus haikus”.

El libro “Meraki y sus haikus” salió al público en el mes de julio del año 2021. El autor fue el escritor y docente Pedro Peña, y las ilustraciones, grandes protagonistas del trabajo, fueron realizadas por la licenciada en diseño gráfico Alejandra Gutiérrez.

“Felicítenla por la mención en los premios de letras del MEC, porque sus ilustraciones de MERAKI, un personaje que ella creó desde su más profunda interioridad, son de una enorme belleza y sensibilidad. En el libro figuro como autor de los haikus, pero créanme, lo realmente maravilloso del libro son las ilustraciones de Alejandra”, escribió Pedro Peña al anunciar la novedad en sus redes sociales.

Alejandra Gutiérrez

Tiempo atrás, en entrevista con La Semana de Libertad, el escritor dijo que “Meraki es un personaje creado por Alejandra”, que es “una niña ilustrada de diferentes formas, en diferentes escenarios y ropajes. Todo producto de la imaginación de Alejandra, que es licenciada en diseño gráfico y esta es su primera experiencia artística como ilustradora.

Cuando Alejandra está dibujando, genera un proceso muy interior, muy íntimo, después del dibujo viene toda la parte de la acuarela, que es su trabajo artístico sobre las imágenes. Es una labor de mucho silencio, de mucha introspección, de mucha estática y contemplación, no con el espíritu de tener que crear una narración en la que vayan sucediendo cosas”.

El autor agregó que “en un principio Alejandra hace años que empezó a hacer estos dibujos. Un día me los fue mostrando y como me pareció que comunicaban esa sensación de paz, de sensibilidad, de sentimientos positivos, de amor y cierto apego al silencio, le dije que estaban bárbaros y empezamos a pensar en mostrárselo a otras personas que se pudieran sensibilizar, ahí fue que empezamos a pensar en publicarlos y ella me sugirió que yo le agregara un texto”.

“Meraki y sus haikus” es un libro que puede leer cualquiera, pero conecta con niños y niñas que gusten de ver dibujos, que aprecien el arte.

