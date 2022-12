“Decir que es una señal negativa que el Frente Amplio no asista es una mentira total y absoluta”, dijo Fernando Pereira.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo a 970 Noticias que su partido político no se presentó en el Ministerio del Interior a la reunión que convocó el ministro Luis Alberto Heber para determinar causas de delito en Uruguay debido a que la invitación fue enviada “sobre la fecha” y no tuvieron la oportunidad de “resolverlo hasta hoy”.

“No es tal la ausencia. Nos invitaron en la mitad de la semana pasada. Les escribimos que era imposible resolverlo antes del lunes, la reunión igual se mantuvo el lunes a las 9 horas. El Frente Amplio no tuvo ninguna instancia para resolverlo”, remarcó Pereira.

De todas formas, Pereira agregó que el Frente Amplio “tiene cosas para aportar en materia de seguridad” como ya lo manifestaron. Además, destacó que el coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito y encargado de moderar la reunión, Diego Sanjurjo, estaba al tanto de la imposibilidad de asistir para el Frente Amplio.

“Decir que es una señal negativa que el Frente Amplio no asista es una mentira total y absoluta. No es que no fuimos. Se nos invitó sobre la fecha. Respondimos que solo lo podíamos resolver hoy y salen a la prensa a decir que es una pena que el Frente Amplio no esté. A pesar de este incidente, es probable que decidamos asistir”, finalizó. / Fuente: Radio Universal – Por Juan Santos