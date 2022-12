El ministro dijo que el FA “le pega a todo lo que se mueve”.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, criticó al Frente Amplio (FA) respecto al uso político que hace de las ollas populares, e indicó que la coalición de izquierda es contradictoria en este tema. «Cuando se detecta una situación que producto de maniobras los alimentos no llegan a donde tienen que llegar, se tiene que actuar, pero se tiene que actuar con absoluta determinación», sostuvo Lema.

«En realidad no sé cuál es la prioridad, porque el FA le pega a todo lo que se mueve. Entonces no queda claro. Ahora sobre lo que el Frente Amplio comenta de las ollas, nosotros lo hemos explicado hasta el cansancio; pero cuando el otro no acepta fundamentos es muy complicado». Lema manifestó que se está en contra del mal uso de los alimentos respecto a que los mismos sean destinados a lugares que no corresponden, evitando que lleguen al destino asignado.

«Reclamaban por las ollas populares, al tiempo que votaban en contra de reforzador el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), ¿Por qué?, porque vieron un negocio político en las ollas populares. Por otro lado se escucha a intendentes del FA que en lugar de apostar a comedores municipales, hablan de ollas, porque es parte del relato falso que se quiere crear.

La Coordinadora Popular y Solidaria, juntaba firmas contra la LUC, lo mismo que hacía el Frente Amplio, entonces era funcional. Que claramente hay un vínculo político que persigue otros intereses que la alimentación está claro, nosotros nos centramos en la alimentación, entonces esto molesta, porque se desplaza un vínculo político», dijo el jerarca. / Fuente: Radio Universal – Por Enzo Ferrari