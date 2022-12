Para la oposición «sale cuestionado».

En el marco de una sesión cargada de polémicas y solo con los votos del Partido Nacional, la Junta Departamental de San José declaró «satisfactorias» las respuestas dadas por el director de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia, Carlos Rodríguez, a las preguntas que se le formularon durante el llamado a sala que se inició en la sesión ordinaria del pasado lunes y que culminó este miércoles en el marco de una sesión extraordinaria.

La reunión de la pasada jornada fue convocada por el oficialismo para poder dar fin a la comparecencia del director y permitir que expusieran los ediles que aún estaban anotados para hacer uso de la palabra cuando culminó la sesión del lunes.

Desde el Frente Amplio, sin embargo, se entendía que al tratarse de una sesión distinta -y no otra ordinaria en la que el llamado a sala continuara como «asunto pendiente»- la lista de oradores debía estar abierta. Tras un par de cuartos intermedios y algunas discusiones, el punto se puso a consideración del plenario, decidiendo el oficialismo que la lista de oradores se mantuviera limitada a los ya anotados. «Es otra muestra de que no nos quieren dejar hablar» expresaron varios ediles del Frente Amplio, luego de que el martes a la tarde acusaran al PN de censurarlos; también el edil Alfredo Lago del Partido Colorado manifestó su discordancia.

Tras saldarse este tema, fue el propio Lago el que retomó las consultas al director, aunque su alocución estuvo pautada, en buena medida, por cuestionamientos hacia la presencia -el lunes- del alcalde de Ecilda Paullier, Leonardo Giménez, quien fue invitado a ingresar a sala en calidad de «asesor» de la Dirección. El edil colorado sostuvo que eso «no estuvo bien» y reclamó «conocer el contrato» que liga a Giménez con la repartición en esa calidad. Incluso sugirió el asesoramiento de la Corte Electoral, porque «no puede ser alcalde y tener ese cargo».

Varios ediles blancos salieron en defensa del alcalde. Mario Guerra se hizo responsable del error y dijo que fue por su iniciativa que se invitó a Giménez a ingresar a sala. No obstante ello otros curules justificaron su participación, a pesar de que el llamado a sala no lo incluía. Claudio Parodi de Alianza Nacional sostuvo que Rodríguez podía hacerse acompañar por quien considerara conveniente; Gervasio Cedrés, por su parte, opinó que al trabajar los municipios en forma coordinada con la Dirección en temas vinculados a la higiene del departamento, su presencia no podía ser objeto de cuestionamientos.

Luego de ello, la sesión ingresó en temas vinculados a la labor de la Dirección. Aunque los anotados eran Lago, Mariela Peláez (FA) y Guerra, otros tantos expusieron mediante solicitudes de interrupción.

Hubo preguntas vinculadas a la ley 19.829 de gestión de residuos y el plan departamental que la norma establece que se debe elaborar, basurales, valorización de los residuos, reciclaje, monitoreo de aguas, tierra y aire, y flota, entre otras. Rodríguez respondió varias de las interrogantes aunque en reiteradas ocasiones se limitó a señalar que no ampliaría por haber ya profundizado en la sesión del lunes.

Finalmente, cada bancada presentó su moción y cada una votó la suya, prosperando la del Partido Nacional (17 votos en 28 ediles presentes) que declaraba satisfactorias las respuestas del director. La moción del Partido Colorado las calificaba de insatisfactorias (1 voto) al igual que la del Frente Amplio (10 votos) aunque la coalición de izquierda también solicitaba a la intendenta Ana Bentaberri que revisara la continuidad del director en su cargo.

Luego de culminada la sesión, Rodríguez expresó su beneplácito por la decisión de la Junta y dijo sentirse seguro en el cargo. Sin embargo, los ediles Javier Gutiérrez (FA) y Lago coincidieron en que lo ocurrido fue «una señal política muy fuerte» hacia el Ejecutivo comunal. Aunque en su moción no pedía su remoción, Lago aseguró que «si yo fuera el intendente Rodríguez no habría sido el director. No lo habría sido desde el día uno», enfatizó.

Gutiérrez, por su parte, opinó que Rodríguez «salió cuestionado» y que la intendenta «debería hacer una lectura» de lo ocurrido. «Casi la mitad de la Junta, es decir, 25 mil personas, no están de acuerdo con la forma en la que se lleva adelante la gestión de residuos», enfatizó, haciendo alusión a los votos que sumaron Frente Amplio y Partido Colorado en las últimas elecciones departamentales.