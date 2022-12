«Se sintió local y quiso dar la nota».

El ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, criticó el discurso dado por el actual titular de la cartera, José Luis Falero, durante el acto de inauguración de la doble vía de ruta 3 el pasado jueves.

Falero había cuestionado al Frente Amplio por reivindicar los pasos que se dieron durante sus administraciones para llegar a la concreción de la obra.

En declaraciones al periódico La Semana de Libertad, Rossi reconoció que se trata de «una excelente obra (…) porque cambia la calidad de vida de todos los vecinos y que seguramente ha exigido un esfuerzo grande de muchos para que pudiera concretarse”.

PUBLICIDAD

El ex ministro admitió que «hace mucho tiempo se hablaba, pero el asunto no es hablar, el asunto es hacer y afortunadamente nosotros pudimos lograr que se pusiera en marcha esto y el gobierno actual entendió necesario seguir adelante”, subrayó.

«Si hay algo que no estuvo a tono -opinó- fue el discurso ‘politiquito’ de Falero, que no sé, normalmente es una persona muy seria, pero me pareció que acá, como se sintió locatario quiso dar la nota», sostuvo.

«Es una discusión en la que dijo algunas medias verdades, pero ese no es el asunto. Esto es la inauguración de una gran obra y las palabras del presidente de la República se ajustaban a la importancia de lo que los vecinos estaban esperando”, agregó. / Fuente: La Semana