La Policía logró detener a una de las estafadoras y al taxista que los trasladó.

La maniobra comenzó como casi todos los casos del «cuento del tío«, informó Telemundo. Una mujer de 90 años atendió la llamada de un hombre que se hizo pasar por su hijo. Le dijo que debía sacar sus ahorros depositados en el Banco República y le avisó que él enviaría a una persona de su confianza para ayudarla en el trámite.

Un hombre se presentó minutos más tarde en la casa de la víctima. La mujer le entregó US$ 1.400 y $ 80.000.

Minutos más tarde una segunda llamada de quien se hacía pasar por su hijo le dice que una mujer iría para ayudarla a sacar el resto de sus ahorros del banco. Una joven de 27 años se presentó horas más tarde.

En un taxi, la víctima y una de las estafadoras recorrieron varias sucursales del BROU: en Piedras Blancas, Punta de Rieles, Las Piedras, La Paz y Sauce. En cada una de ellas hicieron extracciones de entre US$ 10.000 y US$ 20.000 hasta totalizar US$ 60.000.

De regreso a Montevideo, los estafadores pararon en ruta 33 y allí dejaron abandonada a la víctima. Un comerciante de la zona la asistió y fue en ese momento que quedó claro que todo había sido una estafa.

Tras un trabajo de los investigadores de Zona Operacional III se realizaron varios allanamientos y detuvo a la mujer de 27 años que participó en la maniobra y al taxista que trasladó a la joven y a la víctima hacia las distintas sucursales bancarias.

A la joven, poseedora de antecedentes por estafa, se le incautó un vehículo Chevrolet Aveo que compró con el dinero de la víctima poco tiempo después de haberla dejada en plena ruta.

Los dos sospechosos quedaron ahora a disposición de la Fiscalía a cargo de Silvia Pérez, al tiempo que la Policía trabaja para identificar a más personas involucradas en la maniobra. / Fuente: Telemundo