Los trabajadores decidieron levantar la huelga de hambre pero mantener la carpa frente a la Torre Ejecutiva.

Un grupo de trabajadores del Programa Oportunidad Laboral, también conocido como “jornales solidarios”, inició una huelga de hambre el martes 10, con una carpa en la plaza Independencia. Reclamaban que el programa, que finalizó en diciembre, se extendiera hasta mayo, cuando está previsto que se haga un nuevo llamado. Sin embargo, en una reunión con las autoridades, que mantuvieron este viernes en la Torre Ejecutiva, recibieron una respuesta negativa.

El encuentro con el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Benjamín Irazábal, y la secretaria ejecutiva del Congreso de Intendentes (CI), Macarena Rubio, se extendió de 13:30 a 16:00. “Salió un ‘no’, que ya lo tenían estipulado desde el día en que nos llamaron para convencernos de no hacer la huelga”, dijo a la diaria Karina Camacho, una de las voceras del grupo de huelguistas. “Nos tomaron el pelo desde el día uno. Ellos mismos nos dijeron que el miércoles sabían que esto no salía y nos dejaron llegar hasta el viernes haciendo huelga de hambre”, apuntó.

Camacho hizo hincapié en la “molestia” y el “dolor” de los trabajadores ante el hecho de que la decisión se tomó “por unanimidad de los 19 intendentes”. “Acá se invirtió la pirámide, esperábamos que nos dijeran [que no] de Presidencia, pero lo peor fue de parte de los intendentes. Nos sentimos traicionados”, aseguró. Agregó que en esa instancia no se brindaron argumentos suficientes: “Hablaron divino de nosotros, que somos muy funcionales, pero [la respuesta fue] que no. Hay plata para otras cosas pero no para 10.000 jornaleros que no estábamos pidiendo un subsidio, estábamos pidiendo un trabajo”, expresó. Irazábal y Rubio sí reafirmaron que en mayo se retoma el programa.

PUBLICIDAD

Como respuesta a la definición de las autoridades, Camacho dijo que “por unanimidad los compañeros jornaleros decidieron levantar la huelga [de hambre], aunque no la carpa”, donde van a seguir haciendo “guardias” mientras “procesan” la respuesta. Además, se solicitó una reunión con el presidente, Luis Lacalle Pou, que Irazábal se comprometió a transmitir.

“Preservar” una “herramienta certera”

El CI y la OPP emitieron un comunicado en la jornada del viernes en el que pusieron de manifiesto los argumentos para rechazar lo solicitado por los trabajadores. Allí recordaron que el programa surgió a través de una ley, en mayo de 2021, “con el objetivo de promover la inserción y reinserción en el mercado de trabajo de las personas en situación de mayor vulnerabilidad”, y que en sus dos primeras fases recibió 250.605 y 159.846 inscripciones para 15.000 y 10.000 cupos, respectivamente.

PUBLICIDAD

“En ambas fases el Congreso de Intendentes realizó evaluaciones cualitativas con la finalidad de perfeccionar esta política pública que se la entiende de alto impacto socio-laboral, y que se ajusta a las necesidades más urgentes de la población beneficiaria”, agregaron. Seguidamente, destacaron que por su modalidad de “sorteos y períodos transitorios” los jornales solidarios “han funcionado con las mayores garantías de transparencia e igualdad de oportunidades”.

Las autoridades plantearon que la decisión de no conceder lo solicitado a los trabajadores responde a la necesidad de preservar “estas características que hacen del programa una herramienta certera para todas las partes involucradas”. Por tanto, “el gobierno nacional y el Congreso de Intendentes ratifican la decisión de mantener las actuales reglas de funcionamiento y el compromiso de realizar, en el próximo mes de mayo, las convocatorias públicas, inscripciones y sorteos para la fase de Jornales Solidarios en el presente año”.

El texto está firmado por Irazábal, el presidente del CI, Fernando Echeverría, y los vicepresidentes, Andrés Lima y Richard Sander. / Fuente: la diaria / Foto: Caras y Caretas