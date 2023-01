Dramático testimonio de uno de los damnificados por el incendio de viviendas en Ciudad del Plata. Solicitan ayuda urgente.

Marcelo Cardozo es una de las personas afectadas por el incendio que este lunes consumió varias viviendas en el asentamiento El Tanque de Ciudad del Plata. En diálogo con Portal Relámpago manifestó entre otras cosas que no pudieron sacar nada y graficó con que “en este momento no tengo un clavo para comenzar a reparar mi casa. Precisamos una mano…en estos momentos no tenemos nada…yo tengo criaturas chicas”, dijo, y se preguntó: “¿qué les voy a dar de comer ahora si no tenemos ni que darles”.

Entre las familias afectadas hay niños, discapacitados y también madres embarazadas. Por colaboraciones 095 503 163.

Resumiendo lo dramático de la situación vivida Cardozo expresó que “Ni tiempo al perro me dio a sacar, que se nos calcinó también”.

