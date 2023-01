El 26% está de acuerdo.

El conocimiento de la propuesta de reforma de seguridad social y jubilaciones planteada por el gobierno es algo más alta en términos generales que la reforma educativa, pero el conocimiento específico es algo menor que en aquel caso. Sobre la reforma jubilatoria un 33% dice tener una idea clara sobre la misma, pero casi la mitad de la población (47%) escuchó hablar, pero no tiene una idea clara. Uno de cada cinco (20%) no ha escuchado hablar sobre el tema. En el balance, más allá de los matices señalados, el conocimiento sobre el tema es similar al de la reforma educativa: amplio en términos generales pero minoritario en términos de los detalles. Estos son los principales resultados de la última encuesta de Equipos Consultores presentados por el sociólogo Ignacio Zuasnabar este lunes en Subrayado.

Los encuestados muestran también una estructura de juicios dividida y de saldo negativa sobre la opinión de la reforma de la seguridad social, un 26% dice estar muy de acuerdo o de acuerdo con la reforma, un 16% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 41% está en desacuerdo o muy en desacuerdo y el restante 17% no se pronuncia sobre el tema. El balance negativo es en este caso algo mayor al que se encuentra con relación a la reforma educativa.

Los datos parecen mantener una estructura similar a lo largo del tiempo. En todo el segundo semestre de 2022 se ha encontrado un escenario dividido de saldo negativo, más allá de que los juicios contrarios a la reforma se incrementaron levemente en diciembre (de 36% a 41%).

En cuanto a las diferencias ideológicas, quienes se identifican de izquierda o centro-izquierda están ampliamente en desacuerdo con la reforma (71%), mientras que quienes se identifican como de derecha o centro-derecha están en su mayoría de acuerdo (50%), pero presentan más opiniones en desacuerdo (19%) y, en general, juicios menos contundentes a favor de la reforma que los juicios de quienes se identifican de izquierda en contra de la reforma. En cuanto al centro del electorado, presenta juicios intermedios de saldo negativo similar al total de la población, un 26% está de acuerdo mientras que un 34% está en desacuerdo. Nuevamente se repite el patrón de que los electores de centro, que suelen ser menos politizados que el resto, son los que tienen menos posiciones definidas sobre la reforma. En este segmento cuatro de cada diez (40%) tiene opiniones intermedias o no opina sobre esta reforma.

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 2 y el 20 de diciembre a partir de encuestas realizadas en forma presencial (cara a cara).

Se entrevistaron 704 personas mayores de 18 años y más, residentes en localidades mayores a 2.000 habitantes en todo el territorio nacional.

Las personas encuestadas fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado. El tamaño muestral efectivo del sistema regular fue de 704 casos, con lo que el margen de error máximo esperado para las estimaciones es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%. Se abarcaron 176 puntos muestrales en todo el país.

Los resultados fueron ajustados según voto anterior, región, nivel educativo, edad, sexo y condición de ocupación de los encuestados. La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Preguntas aplicadas:

¿Ha escuchado hablar de una propuesta de Reforma de la Seguridad Social y las jubilaciones planteada por el gobierno? (Categorías de respuesta: 1. Sí, escuchó hablar y tiene una idea clara, 2. Sí, escuchó hablar, pero no tiene una idea clara, 3. No, no escuchó hablar, 4. No sabe / no contesta).

Por lo que Ud. sabe o ha escuchado, ¿Ud. diría que está de acuerdo o en desacuerdo con la propuesta de Reforma de la Seguridad Social y las jubilaciones planteada por el gobierno? (Categorías de respuesta: 1. Muy de acuerdo, 2. De acuerdo, 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4. En desacuerdo, 5. Muy en desacuerdo, 6. No sabe/ no contesta).