«Contactarán a grupos violentos» y tendrán un «nivel de comunicación diferente», dijo el ministro.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, explicó este miércoles algunos detalles del “Plan integral contra los homicidios” que fue anunciado el martes, en el marco de la presentación de las cifras de delitos correspondientes a 2022. Allí, el ministerio informó que los homicidios aumentaron un 25% en 2022 frente al año previo.

Para combatir esa situación, el Ministerio del Interior utilizará financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para crear un nuevo plan para prevenir los homicidios vinculados al conflicto criminal.

“La prevención de homicidios es un trabajo social y cultural que se hace a nivel de barrio. Y que ha tenido resultados en otras partes del mundo y pretendemos aplicarlo acá. Es ir a las causas de la violencia. Y tratar de resolver de otra manera que no sea vengándose, que no sea que ‘me robaste en una boca y mato a toda tu familia’. Si no hay más Estado presente en esos barrios es muy difícil poder revertirla”, dijo Heber este miércoles en diálogo con el programa Desayunos Informales.

El martes, el ministerio informó que la inversión en alianza con el BID sería de US$10 millones, pero no detalló cuánto estaría destinado específicamente al plan por la prevención de los homicidios. Este miércoles, en tanto, Heber dijo que “el plan lo va a financiar con US$2 millones el BID”.

Consultado sobre qué implica la iniciativa, el ministro explicó: “Es poner gente que ha tenido vinculación con el delito, reclutarla, de modo tal que tenga una conexión diferente a la de (quienes) no tenemos vinculación con el delito. Parecería que se genera una especie de grieta muy grande, muy profunda, y de incomunicación con gente que está vinculada al delito”.

Se trata entonces, detalló Heber, de “exreclusos, gente que ha cumplido con su pena, que ha sido reeducada, que ha sido reintegrada a la sociedad”. “Pero que tiene un nivel de comunicación y de léxico diferente al que puede tener otra persona”, agregó.

Consultado sobre los pasos a seguir inicialmente, el ministro dijo que “primero hay que reclutarlos, eso implica trabajo de campo”. “Sería gente que trabaja para el BID en una tarea social. No tienen una vinculación laboral con el ministerio”, agregó.

El trabajo de esas personas consistirá en contactar “a los grupos violentos”.

“Tendrían un nivel de comunicación que no podemos tener oficialmente nosotros. El Ministerio del Interior está para prevenir y reprimir el delito. Tendrían un nivel de contacto con gente vinculada al delito, que no lo puede tener la Policía que es la que tiene que reprimir y prevenir el delito. Nos puede ayudar socialmente a tener otro nivel de contacto para poder resolver de otra manera conflictos que se dan dentro de la delincuencia, sin ser integrantes de la organización. No es un infiltrado, es una persona que cumplió su pena, que tiene un historial, y que por ese historial puede tener un nivel de contacto”, detalló Heber.

“Es una experiencia que ha tenido resultado. Tenemos mente abierta para escuchar propuestas que nos puedan ayudar en el tema. No sé si es la solución, pero ha tenido resultados en otras partes del mundo”, agregó. / Fuente: Telemundo