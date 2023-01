El edil (s) Héctor Silvera trasladó el asunto al ministro del Interior.

El edil (s) Héctor Silvera (PN) tomó contacto con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a quien planteó la posibilidad de readecuar -y eventualmente incrementar- los recursos humanos con que cuentan los destacamentos de Bomberos del departamento de San José.

Silvera trasladó el asunto a la luz de los varios incendios ocurridos durante los últimos días dentro del territorio josefino, algunos de los cuales se han saldado con pérdidas de viviendas y personas heridas.

Cabe recordar, en tal sentido, los sucedidos en el barrio Santa Mónica de Ciudad del Plata, que consumió dos casas y provocó quemaduras de primer y segundo grado a una mujer, el acontecido en calles María Rodríguez y Nicolás Guerra de San José de Mayo que provocó pérdidas absolutas en dos viviendas y un taller mecánico y heridas a una mujer de 66 años, y el que tuvo con centro el asentamiento El Tanque de Ciudad del Plata, que arrasó con cinco fincas.

El edil subrayó que la simultaneidad que han tenido algunos de los eventos no ha permitido a los “soldados del fuego” llegar en tiempo y forma a los lugares en que se producen los focos. «No es que no vayan porque no quieren, es que no hay personal», enfatizó.

En ese sentido, Silvera se mostró confiado en que, al menos por lo que resta de la temporada estival, se pueda hacer una readecuación del personal disponible a fin de lograr mayor efectividad en el combate al fuego.

«Vamos a dejar pasar unos días para volver a comunicarnos y saber si se puede dar respuesta a este planteo», comentó finalmente.

