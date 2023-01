La lluvia del fin de semana «no alcanzó para nada», dijo por su parte el director del Sistema de Emergencias.

El director de Meteorología del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Néstor Santayana, dijo a Telemundo que las lluvias del fin de semana pasado «no fueron suficientes» para paliar los efectos de la sequía que afecta al territorio nacional.

«Fue todo muy puntual, los acumulados fueron en corto período y no penetró la tierra. Si bien es positivo que llueva, no fue suficiente como para empezar a revertir la situación de este mes», expresó.

El acumulado de lluvias durante el fin de semana indica que localidades de Salto, Rivera y Río Negro tuvieron las mayores precipitaciones. Según informó el Inumet en Guaviyú de Arapey y Paso Potrero, ambos de Salto, cayeron 76 y 75 milímetros (mm), en La Puente (Rivera) 63 mm, mientras que en Fray Bentos llovieron 52 mm.

En ese sentido, Santayana señaló que para revertir las situaciones de meses anteriores tiene que haber precipitaciones más continuas y generales y no tan puntuales y aisladas.

Santayana anunció que para este martes en la tarde se registrarán las temperaturas más altas en la semana en gran parte del país y desde el miércoles habrá lluvias. «Se establece una masa de aire inestable en combinación con altas temperaturas y se esperan tormentas puntuales y aisladas, si bien van a colaborar no es lo que necesitamos», manifestó.

A su vez, sostuvo que para el viernes y las primeras horas del sábado se pronostican lluvias «un poquito más generales» y «pueden paliar un poco» la situación de estas últimas semanas que fueron «muy deficitarias». De todas formas apuntó que no contrarresta lo que viene siendo la sequía de al menos seis meses que padece Uruguay.

PUBLICIDAD

Por último, comentó que ya están viendo proyecciones para febrero y se empezarían a normalizar los eventos de lluvia. «Esto quiere decir que semanalmente al menos un evento de lluvia podría comenzar a darse, cosa que no fue así en los primeros días de enero», subrayó.

La lluvia del fin de semana «no alcanzó para nada», dijo director del Sistema de Emergencias

«No alcanzó, no sirvió para mejorar la situación estas últimas lluvias que cayeron», dijo el director del Sinae Sergio Rico.

El fin de semana llovió en varios puntos del país y fue noticia, en medio de una sequía que lleva meses y que en varias zonas es extrema, incluso con los cursos de agua naturales secos y escasa o nula agua subterránea.

El viernes llovió en el suroeste y parte del litoral oeste, y entre sábado y domingo se extendió al norte y noreste. Pero no alcanzó. Fue poco, muy poco para el déficit hídrico que además se acumula por lluvias inferiores a la media en los últimos tres años. Así lo dijo este lunes Sergio Rico, director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

PUBLICIDAD

“Hubo una pequeña lluvia donde los únicos beneficiados fueron Colonia, Río Negro y Soriano, con no más de 30 milímetros, de 10 a 20 milímetros (promedio). Eso fue bueno para ellos, y no alcanza para nada. Y después otra pequeña lluvia ayer en Rivera. También, no llegó a los 30 milímetros en algunos puntos muy específicos. O sea, no alcanzó. No sirvió para mejorar la situación estas últimas lluvias que cayeron”, dijo Rico en el programa Arriba Gente de canal 10.

Uruguay está bajo emergencia agropecuaria por sequía desde fines de octubre del año pasado. Esa declaración de emergencia se renovó ahora por tres meses más, hasta fines de abril. De llegar al cuarto mes del año con la emergencia agropecuaria vigente se completará un semestre, medio año, en esta situación extrema. / Fuentes: Telemundo – Subrayado