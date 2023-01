La militante del Partido Nacional estaba en la previa del acto de Lula cuando sucedieron los incidentes.

La militante del Partido Nacional y líder de la agrupación Juntos por el Pueblo, Romina Celeste Papasso Oliver, agredió a una mujer en medio de los festejos para esperar al presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, en la explanada de la Intendencia de Montevideo (IM).

El episodio quedó filmado por uno de los testigos y se puede ver a Papasso gritando “delincuentes”. Unos segundos después, la militante blanca escupió a una mujer que estaba al lado de un patrullero.

Las imágenes muestran a la agredida con la saliva justo debajo de uno de sus ojos. Los efectivos policiales que estaban en el lugar procedieron a esposarla y Papasso fue dirigida a un patrullero.

PUBLICIDAD

Una vez dentro del auto, intentó romper la luneta de atrás y, nuevamente, los policías debieron pedirle que se calmara. “Tranquilizate, vas a perjudicar toda la situación. Estás rompiendo un patrullero”, le advirtió una funcionaria policial, de acuerdo con las imágenes.

En el video también se puede ver que la mujer agredida decidió radicar la denuncia en el lugar. “Si me toman la denuncia ahora, mejor; si no, me muevo hasta donde sea”, dijo.

Un rato antes del episodio, Papasso realizó diversas pintadas en Montevideo contra el presidente brasileño. “Lula ladrón, tu lugar es la prisión”, muestra uno de los carteles firmado por la militante.

PUBLICIDAD

Además, compartió en redes el siguiente texto: “¡Bienvenido compañero #LuLADRAO a Uruguay!”. / Fuente: Montevideo Portal