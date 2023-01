La edila del FA opinó sobre las modificaciones.

La edila Mariela Peláez del Frente Amplio se refirió en redes sociales a las modificaciones que se introducirán a las obras de remodelación de la Av. Dr. Luis Alberto De Herrera a fin de atender las preocupaciones que algunas de sus características han generado en la población.

«No veo la coherencia de los cambios a cuenta gotas… No me parece serio» escribió Peláez en Facebook. En diciembre, la edila había formulado varios cuestionamientos desde la Junta Departamental.

No obstante se mostró abierta a la posibilidad de que los cambios que se planifican puedan resultar positivos: «Veremos los resultados, en especial quienes vivimos sobre la Avda. Herrera», expresó.

Finalmente, remarcó que está «en el debe» la reposición del arbolado. «Una incógnita total», afirmó.