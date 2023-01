Aclaró que tenía «pendiente» la tesis y agregó: «Tendría que haber hecho la aclaración».

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo durante varios años que era licenciado en Administración de Empresas e, incluso, invocó su título para fundamentar opiniones en distintos ámbitos políticos, sin embargo, según informó Búsqueda este jueves, el jerarca todavía no se había recibido.

El líder del sector colorado Ciudadanos, que comenzó la carrera en la Universidad Católica en el año 2000 pero recién se recibió 22 años después, también firmó documentos oficiales que lo describen como licenciado cuando aún no lo era. De hecho, en el currículum que está en su perfil del Parlamento es presentado como «Lic. Adrián Peña».

Peña, como representante de la oposición, fue muy duro con el entonces vicepresidente de la República Raúl Sendic cuando saltó a la luz que no tenía el título universitario que se atribuía. El entonces diputado del Partido Colorado, se expresó en Twitter al respecto y escribió: «Dígame Licenciado… se acuerdan de Chespirito? Homenaje a Roberto Gómez Bolaños por parte de la 711 de Sendic!».

En rueda de prensa en la tarde de este jueves Peña dijo sobre el tema: «Se trata de una carrera que cursé en su momento con materias que aprobé en su momento». Añadió que le quedó «pendiente» la defensa de la tesis, algo que hizo de manera satisfactoria recientemente.

Peña reconoció que antes de aprobar la tesis hubo «algunas instancias» en las que fue presentado como licenciado cuando todavía no lo era. Le faltaba, dijo, un «pelín» para recibirse. Eso, afirmó, fue un «error».

«En la enorme mayoría de los casos yo aclaraba que todavía no tenía el título, que no había defendido la tesis. En algunos lugares me presentaron sin que existiera aclaración, a veces es medio engorroso hacerlo, pero la verdad que también allí tendría que haber hecho la aclaración», expresó.

El ministro aseguró que cursó la carrera para trabajar en su actividad privada, pero que nunca ejerció la profesión: «Nunca firmé un balance».

En el mismo camino, añadió que este título «nunca tuvo que ver» con la designación en algún cargo.

«No tuve nunca la intención de engañar a nadie», planteó el ministro.

Asimismo, Peña dijo que habló con el presidente Luis Lacalle Pou por este tema y que le pidió las disculpas del caso. Contó que Lacalle le preguntó si efectivamente había cursado la carrera y que eso era «lo importante» para él.

Por último, aclaró que está «a la orden» de sus compañeros del sector Ciudadanos. / Fuentes: Búsqueda – Telemundo