Participaron fieles católicos y evangélicos.

El obispo de San José de Mayo, Mons. Fabián Antúnez, encabezó este viernes a la tarde una oración para pedir la lluvia en la zona de Paso del Rey, junto al río San José.

Antúnez invitó a rezar para pedir el don de la lluvia, tan necesaria para los campos del país: «como creyentes, sabemos que el agua es un don de Dios, forma parte de la obra de la Creación y, asimismo, el Señor enseñó a sus discípulos a pedir: «danos hoy nuestro pan de cada día». Siguiendo esta enseñanza del Señor Jesús, recemos como comunidad, pidiendo a Dios Padre que envíe el don de la lluvia sobre nuestros campos», expresó al iniciar la actividad.

«Rezar pidiendo la lluvia es una tradición de siglos de los cristianos, pero siempre hay que tener presente que las oraciones y los ritos no obligan a Dios a concedemos lo que pedimos, porque no son magia, es decir, no pretenden apoderarse de Dios y hacerle hacer lo que queremos que haga, simplemente, porque no podemos. La oración cristiana presenta a Dios, con humildad, una necesidad o un deseo, confiando en que Él proveerá según su voluntad, cuándo y cómo su amor paterno lo disponga«, afirmó.

A la oración asistieron representantes de comunidades evangélicas, así como también de las comunidades católicas vecinas, de Fagina y González, que se hicieron presentes con las imágenes patronales de sus capillas, San Isidro Labrador (González) y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Fagina).

Formaron parte de los asistentes y tuvieron participación en lecturas y oraciones, varios integrantes de la Asociación Rural de San José. / Fuente: Diócesis de San José de Mayo