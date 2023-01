El político colorado hizo el anuncio tras mantener una reunión con la bancada del sector Ciudadanos.

Tras mantener una reunión con la bancada del sector Ciudadanos, Adrián Peña anunció este lunes en conferencia de prensa que renunció a su cargo como ministro de Ambiente.

El político colorado anunció la decisión luego de la polémica suscitada en los últimos días después de que se conoció la información de que el jerarca no tiene título universitario, cuando afirmó que sí lo tenía y además detentó desde al menos 2015 en algunas ocasiones que era licenciado en Administración de Empresas.

La última información conocida este domingo, de que a Peña le faltaba cursar un seminario de una duración de seis días para poder finalmente tramitar su título como licenciado en Administración de Empresas, provocó un agravamiento de la situación política del ministro, tanto desde la perspectiva de actores de Ciudadanos como del entorno del presidente, Luis Lacalle Pou, según pudo saber Montevideo Portal.

Tras la reunión con la bancada de Ciudadanos en el Parlamento, Peña pidió «disculpas por lo ocurrido» y reivindicó que le costó mucho esfuerzo hacer la carrera universitaria.

«Vamos a realizar ese taller y de hecho ya pedimos nos inscribieran en la primera oportunidad que exista. Cumpliremos con ese trámite y ese tema estará laudado», dijo el exministro al respecto.

«El error fue el que reconocí, del que me arrepentí y pedí disculpas. Tiene que ver con haber mentido con respecto a ese título durante un tiempo. El jueves pasado presenté la escolaridad porque quería diferenciar bien los casos. La falta existe y no la justifico. Por eso pido las disculpas, pero las situaciones son bien distintas. Yo hice la carrera, estudié las 50 materias. Las aprobé y aprobé la tesis. Me costó mucho esfuerzo y por eso está muy bien todos los que dicen que hay que valorar un título universitario. Hice la carrera trabajando, como tantas familias humildes del Uruguay. Seré luego de esto el primer profesional de mi familiar, quizás eso me llevó a ese error que hoy me cuesta explicar», apuntó Peña, que agregó su error no provocó que haya «ningún tercero afectado» ni el Estado porque no tuvo nada que ver con su gestión como ministro.

Sobre el aspecto político, el jerarca argumentó que su decisión de abandonar la cartera de Ambiente tiene que ver «con el error que cometió».

«El error lo cometió la persona Adrián Peña y no el ministro de Ambiente. Desde que asumí no me he tomado ni un día tratando de llevar adelante este ministerio y de cumplir con los objetivos que nos habíamos impuesto. Hemos hecho una gestión exitosa. Nada empaña la gestión del gobierno. Por eso mucha gente me dice que no renuncie por un hecho tan menor y que no tiene nada que ver con tu gestión. Por otro lado, muchos dicen que un rol público en lo político necesita de la vara alta en materia ética y de probidad. Y eso no condice con el hecho (error) que cometí», valoró Peña.

Y añadió: «Los últimos tienen razón. Cuando uno está en la función pública debe estar a la altura. En mi caso en particular, que me toca liderar un sector y estar al frente de un ministerio, debo ser el ejemplo. La decisión la tengo tomada hace días, aunque el presidente de la República no me pidió la renuncia. Pero hace días le dije la presidente que quería que prescindiera de mí al frente del Ministerio de Ambiente».

Una nueva caída

Los sucesos que llevaron a la caída de Peña tuvieron lugar después de que el semanario Búsqueda informara el jueves pasado que el líder de Ciudadanos detentó su título al menos desde 2015. El exministro dijo primero al semanario y luego en distintas ruedas de prensa que se había titulado en 2022. En esa ocasión también admitió su error.

“Lo primero que me interesa aclarar es que se trata de una carrera que concursé en su momento. Esto fue hace muchos años, y lo que me quedó pendiente fue la defensa de la tesis. Pasaron los años, me dediqué a la actividad privada y más tarde a la actividad política. Nunca defendí esa tesis. Sí tuve interés de hacerlo en el último tiempo para culminar ese ciclo y finalmente aprobé la defensa de la tesis”, dijo Peña el jueves 26.

Sin embargo, este domingo Búsqueda informó que Peña no había terminado la carrera como dijo días atrás, ya que le faltaba todavía un curso.

El excanciller y exlider del sector, Ernesto Talvi, renunció en julio de 2020, y el exministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, fue removido en julio de 2021.

Antes de fin de año, además, Carolina Ache renunció a la subsecretaría de Relaciones Exteriores luego que desde Ciudadanos plantearan dudas sobre su actuación en el caso que terminó con la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. / Fuente: Montevideo Portal