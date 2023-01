“El calor que estoy pasando es inhumano”, agregó su propietario en un mensaje escrito para sus clientes.

El kiosco “Rivera”, ubicado en Boulevard Aparicio Saravia y Av. Rivera de San José de Mayo es de los más tradicionales de la capital maragata. Desde hace varios años es atendido por Leo Bermúdez, quien ha consolidado un grupo fiel de clientes que lo visitan diariamente.

Este lunes, esos clientes se llevaron una sorpresa cuando vieron que el pequeño comercio no había abierto sus puertas y lucía un cartel de cartón explicando los motivos del cierre. En el mensaje el popular Leo indicó que por motivo de no volver a mi lugar de origen (el kiosco fue trasladado momentáneamente mientras se ejecuta la obra de Av. Herrera) y bajando mucho mis ventas me he atrasado en la Quiniela y otras cuentas, así que ante el inminente corte de Quinielas me veo obligado a cerrar”.

Más adelante agregó: “Además el calor que estoy pasando es inhumano. A mis clientes les digo que las quinielas de hoy y 5 de Oro del 1/2/2023 están hechos los encargados”. El comerciante cerró su mensaje agradeciendo.