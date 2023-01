Destacó la labor de los guardavidas que arriesgaron sus vidas “en las enfurecidas aguas de la playa”.

Danilo Lima era uno de los tantos turistas que el domingo por la tarde se encontraban en el balneario Kiyú del departamento de San José. Lo que debía ser un rato de disfrute devino en tragedia cuando tres jóvenes pertenecientes a una misma familia perdieron pie tras encontrarse en un banco de arena muriendo minutos después. Lima narró lo sucedido en su Facebook. A continuación, el mensaje textual:

“Lo que pensábamos sería una tarde de playa y amigos para salir un poco de la rutina, termino con una tarde de tragedia en Kiyu. Hoy a la tarde 2 hermanos (M y F) y su prima perecieron ahogados, fuimos parte de la búsqueda y rescate, junto a amigos, público y bañistas a los que pedimos cooperación para hacer una cadena humana aferrados a una piola, la cual nos ayudó a encontrarlos. Pese a el esfuerzo, no llegamos a tiempo… Quiero destacar y felicitar a los GUARDAVIDAS ellas y ellos, sus rostros desesperados, arriesgando sus vidas en las enfurecidas aguas de la playa por la sudestada, sus rostros de dolor y angustia en el proceso de reanimación hasta lo incansable, a profesionales y no profesionales médicos que de particular se acercaron y por último, mi más sentido pésame a esa familia Montevideana que veraneaba, no hay más palabras para ellos. QEPD”.