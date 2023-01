El Preclasificatorio será el primer torneo del año y lo disputarán Atlanta El Gráfico, Los Cardenales, Nacional, River Plate, Tito Borjas y Treinta y Tres.

El portal deportivo Expectativa.uy detalló cómo será el método de disputa del presente año. En la primera reunión de Junta de Dirigentes del 2023, se dio a conocer cómo será la estructura de torneos en la presente temporada, que tiene aspectos cercanos a lo ocurrido en el 2022 pero también algunos cambios relevantes. Como similitud se encuentra la estructura de torneos, en los que cronológicamente en primera instancia se dará el Preclasificatorio, para luego pasar al Apertura y Posterior Clausura.

Entre las diferencias, opuesto a lo ocurrido el pasado año, el Apertura será en Series y el Clausura «todos contra todos». Otra innovación reglamentaria es que de reiterarse el campeón de los dos mencionados torneos, y que el ganador de la Anual sea diferente, se consagrará campeón de la temporada quien haya logrado el mencionado par de títulos (como ejemplo, con esta reglamentación Río Negro hubiese sido campeón 2022). La acumulada solo tomará en cuenta los puntos sumados en etapa regular de dichos campeonatos, otorga un lugar en la definición por la temporada (salvo que se da la situación anteriormente explicada), los equipos que jueguen en la serie compuesta por cinco equipos multiplicarán sus puntos para la acumulada por 1.25.

Preclasificatorio (Inicio 16 o 23 de abril): Lo disputarán los equipos de Atlanta El Gráfico, Los Cardenales, Nacional, River Plate, Tito Borjas y Treinta y Tres, ya que son los equipos que no tendrán en esta temporada actividad interdepartamental. El sistema de disputa es potestad de los clubes participantes (lo presentarán en próximos días), previa aprobación de la Junta Dirigente, y deberá estar finalizado como tarde el fin de semana previo a la fecha de inicio fijada para el torneo Apertura. El campeón de este torneo ganará el derecho a jugar una definición de hasta dos partidos con el segundo clasificado por la tabla anual a la copa B de clubes de OFI

2024, con ventaja para quien acceda a esa instancia a través de la acumulada.

Torneo Apertura (Inicio 2 o 9 de julio): Se jugará en dos series, que quedarán integradas de la forma que determine la Junta Dirigente, que debe en próximos días determinar con que criterio se integran los bombos. Clasifican dos equipos por grupo, que jugarán semifinales en doble jornada, con ventaja deportiva ante el empate, para el mejor clasificado. Quienes se impongan jugarán la final, a un partido, en caso de empate habrá penales.

Torneo Clausura (Apenas finalizado el Apertura): El segundo torneo en orden cronológico se inicia con una rueda «todos contra todos», de la cual surgen los mejores ocho como clasificados a cuartos de final, los cruces serán 1ro vs 8vo, 2do vs 7mo, 3ro vs 6to y 4to vs 5to. Dichos partidos serán en cancha neutral, y los ganadores seguirán en carrera por el título. En semifinales se tomará en cuenta la ubicación en la tabla general del Clausura, por lo tanto de los cuatro clasificados se volverán a cruzar el mejor con el peor, y el segundo con el tercero. En caso de empate, se definirá por tiros desde el punto penal sistema FIFA. Las semifinales se disputarán en cancha neutral y los vencedores conseguirán el boleto a la definición. La final será a un partido, en campo neutral, con penales tras 90 minutos en caso de persistir la igualdad. / Fuente: Expectativa.uy

