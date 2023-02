Ahora la situación del conjunto dirigido por el maragato Martín “Tincho” Prado está en manos de la Intendencia de Montevideo.

El conjunto de humoristas “Los Rolin” corre riesgo de sufrir una fuerte sanción que sería la quita de 83 puntos en el concurso nacional de Carnaval que se desarrolla en el Teatro de Verano. La situación es aún más comprometida desde que se supo que los directores de los demás grupos participantes en la categoría no firmaron la carta solicitada por los afectados, en la que se permitía la inscripción de Mauricio Suárez, miembro de Los Rolin.

La página Momo Carnaval informó este miércoles 1 de febrero:

“NO HAY FIRMAS:

En reunión la pasada medianoche de los directores de Humoristas, no hubo acuerdo a firmar la carta solicitada por «Los Rolin» para admitir la inscripción de Mauricio Suárez y evitar una sanción de 83 puntos. Ahora la resolución final la tiene la Intendencia de Montevideo.”

En el programa “Algo Contigo” de Canal 4 el maragato Martín Prado, explicó la situación que atraviesan:

Días atrás, “Tincho” Prado había escrito en sus redes sociales:

“Hoy es un día crucial, para saber si es verdad el compañerismo que hay en carnaval, sobre todo en la categoría humoristas, dónde nos juntamos varias veces para ver cambios que tenían que ver con el reglamento, etc., y dónde varias veces se tiró la frase «la categoría está fuerte y unida».

Por un error, informático, humano, no lo sabemos, nuestro compañero , Mauricio Suarez, «Virgilio», no estaba anotado en la Intendencia, de ésto nos enteramos al ingresar al Teatro para concursar, se trató de revisar todo y no apareció, 15 minutos antes de arrancar nuestra actuación , me reúno con la gente de Daecpu y el presidente del jurado, que me dicen que si Mauricio sube, nos tienen que quitar 83 puntos, pero si los demás directores firman una carta entendiendo que Mauricio es componente, cosa que obvio que saben porque acá nos conocemos todos, y porque fue hasta la figura de humoristas del desfile, no pasaba nada, sabiendo de que la categoría está fuerte y unida, y hasta habiendo un llamado tanteando a los demás directores por parte de allegados a nuestro conjunto, mientras actuabamos, y que los tres directores habrían dicho que no había problema en firmar.

Parece que la cosa ahora no está tan clara, que en caso de firmar, no firmarían, o por lo menos no todos, éso obviamente nos deja sin chance de pelear arriba del escenario, y me deja con el sabor amargo de que me comí el verso de la categoría unida, o tal vez se unieron para resolver no firmar.

Siempre soy callado, medido en lo que digo, pero ésta vez voy a decir lo que pasó, y lo que pienso, acá, en cada tablado, en el Teatro y dónde sea. Han habido muchos casos donde los directores de otros conjuntos firmaron para solucionar el mismo tema, éste sería un antecedente negativo, y muy gris para el carnaval. Hoy nos tocó a nosotros, mañana puede ser a otro. Veremos que pasa hoy. Si lo podemos resolver con la gente de la Intendencia buscando donde estuvo el error y solucionandolo, o si necesitamos que los tres directores de la categoría nos firmen ésa carta, lo cuál le daría justicia al concurso, y ojalá así sea.”