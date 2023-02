El fuego fue controlado.

El incendio que se inició la tarde de este domingo en el predio contiguo a la ex Colonia Etchepare fue controlado; más de 100 pacientes fueron evacuados de sus pabellones por precaución.

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) decidió evacuar más de 100 pacientes de varios pabellones de la ex Colonia Etchepare este domingo a la tarde, luego de un incendio que amenazaba el lugar, según dijo a Subrayado el presidente del organismo, Leonardo Cipriani.

El fuego comenzó sobre las 14:30 horas en un campo ubicado en el límite entre San José y Canelones. El fuego obligó a evacuar varios pabellones por precaución, informó Subrayado. No hubo personas heridas.

Cipriani relató que el incendio comenzó «detrás de uno de los pabellones por la sequía. El viento generó que se expanda rápidamente y comprometió cuatro pabellones, pero no hubo daños a nivel estructural«, sumó.

PUBLICIDAD

Agregó que «estaba en peligro» el pabellón 11, pero finalmente el fuego no afectó el edificio. Sobre las 19:00 horas Bomberos pudo cercar el predio de la ex Colonia Etchepare y el fuego ya no amenaza al lugar, según las autoridades.

Entre las dos colonias existentes allí hay unos 460 pacientes (250 en Etchepare), detalló Cipriani.

PUBLICIDAD

Más temprano, el director de Bomberos, Ricardo Riaño, informó a Subrayado que el fuego consumió más de ocho hectáreas, y que a la tarde avanzaba con un frente de unos 150 metros. / Fuente: Subrayado / Foto: Héctor González