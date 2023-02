La activista feminista Lourdes Díaz pidió disculpas a quienes «genuinamente» se sintieron heridos.

Lourdes Díaz es la mujer que el viernes, durante una marcha en Paysandú que reclamaba justicia por el asesinato de Giuliana y su hijo Mateo a manos del hermano y tío de las víctimas, entonó una canción feminista delante de un grupo de niños que encabezaba la movilización.

La actitud de esta activista feminista fue cuestionada por algunos padres de niños compañeros de Mateo en la escuela y en el club de baby fútbol.

También provocó la reacción del vicepresidente del INAU Aldo Velázquez, quien calificó lo sucedido de “show dantesco”.

Díaz habló con Subrayado y pidió disculpas a quienes “genuinamente” se pudieron haber sentido “heridos” u “ofendidos”.

“Si los papás consideran que se generó un delito, están todos los mecanismos para ser probado, y yo tengo todos los mecanismos, porque por suerte la Justicia es para todos y para todes, para comprobar que eso no fue así”, dijo Díaz.

“Yo no vulneré ningún derecho, y eso que quede bien claro. Pero si ese es el sentir de los padres, se respeta, porque están atravesando un profundo dolor, y si en algún momento se pudieron sentir ofendidos por haberse cantado nada más que dos veces, y cuando una madre, y otra señora que no es madre, se me acerca y me pide que no se vuelva a repetir haber dicho que ‘alerta, alerta, que el machismo camina por América Latina’, y caminó fuerte por Paysandú, produciendo un femicidio, un infanticidio, pero que en realidad los dos entran en la categoría de femicidio, brutal, con una saña atroz, con una brutal obstrucción de la Justicia, camina muy fuerte por Paysandú, por Uruguay, por América Latina y por el mundo. Eso dice esa canción”, agregó.

“Hay gente que sí se sintió herida con esto, y yo a esa gente que genuinamente se sintió herida, pero genuinamente, sin ningún otro tipo de intencionalidad, porque asocia la palabra machismo a denigrar al varón, o a que sus hijos varones no deberían existir prácticamente, a esa gente que genuinamente siente eso, yo le pido disculpas, a esa gente, lo demás no, porque lo demás, como dijo la doctora, Mariela Coiro, mi abogada, y de la asamblea, lo demás es pura intencionalidad”, finalizó.

Por su parte, el vicepresidente del INAU, Velázquez, dijo que espera la posible denuncia que presenten algunos padres que se molestaron por la actitud de Díaz delante de sus hijos. / Fuente: Subrayado

El video que grabé el viernes en Paysandú explotó, ha tenido casi 400 mil reproducciones. Muchos legisladores y personas públicas se expresaron, algunos sin citar la fuente.



Hoy en @buscadorestv voy a comentar el duelo que ví, y la actitud fuera de lugar de esta mujer, claro. pic.twitter.com/2dX8YFdP53 — César Bianchi (@Chechobianchi) February 6, 2023