Fue tras la maniobra indebida de un imprudente conductor en ruta 5.

En el ómnibus viajaban 20 personas, que resultaron ilesas. El conductor de la camioneta tiene 63 años y está identificado.

“Un infortunio que por suerte pudimos sortear con la liga, con la ayuda o con el conocimiento, gracias a Dios”, dijo Noel Freira, chofer del ómnibus que evitó un siniestro múltiple en la ruta 5, tras maniobra indebida de conductor de camioneta que se viralizó.

El chofer narró que perdió visión de la parte de atrás del ómnibus, por la curva del lugar, pero que había visualizado el tránsito que venía por la otra senda, de frente. “Cuando lo tengo al lado, reacciono para darle lado al hombre, entre el golpe que me pegó, la banquina, tratar de no volcar el ómnibus y que él no se diera de frente con el tránsito que venía”, dijo.

La banquina era pronunciada, y Freira observó que su vehículo pasaba por el pasto, pero no se dio cuenta de la maniobra hasta que bajó y la gente le dijo que lo había controlado bien.

“Los clientes bien, se dieron cuenta. A veces mejor que nosotros, que venimos en la situación. Escuchar a la gente y el apoyo fue un alivio”, agregó.

El conductor de la camioneta tiene 63 años y está identificado, informó la Policía Caminera este miércoles. La institución «trabaja en aplicar las sanciones administrativas correspondientes», señaló en un comunicado a la prensa.

El chofer también destacó el trabajo de su compañero guarda, Roberto Bota en la contención de los pasajeros. Para él, “es fundamental” tener un guarda en este tipo de viajes, y que este tenga conocimientos. “Por lo general, los compañeros de nosotros tienen muchos años en esto”.

“Hoy vinieron las autoridades de Policía Caminera de Tacuarembó, me labraron un acta y eso está en la parte judicial, la pena que le corresponderá al chofer de la camioneta”, dijo.

Además, sostuvo que viven muchas situaciones similares en el tránsito. “Para mí fue una más, fue normal, por el montón de horas que tenemos en este trabajo que nos encanta”, afirmó y dijo que en esta época tiene más precaución por el aumento de vehículos de otros lados. / Fuente: Subrayado