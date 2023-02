“No son dos medios de prensa los que han publicado chats (sobre el caso Astesiano), son dos medios de prensa que decidieron perseguir”, dijo el presidente del Frente Amplio en alusión a los últimos dichos de Lacalle Pou.

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, participó este jueves por la tarde de una actividad organizada por el FA San José enmarcada en los festejos de un nuevo aniversario de esa fuerza política.

En conferencia de prensa Pereira manifestó que “el Frente Amplio cometió errores, pero cometió muchos aciertos y eso lo llevó aun en un año complejo a ser el partido más votado en primera vuelta en 2019. A veces nos olvidamos de esto, el partido político más grande en el 2019 con todos los errores que hemos cometido fue el Frente Amplio. Luego tuvieron que sumarse todos los partidos para ganarle al Frente Amplio y los unió una sola cosa: sacar al Frente Amplio del gobierno”.

“Ahora la gente les cree menos (a la coalición de gobierno). Creo que el Frente Amplio está en condiciones de volver y probablemente vuelva a ser gobierno y construya un nuevo ciclo progresista, pero mientras tanto vamos a defender la democracia hasta el último día porque el Frente Amplio solo admite una forma de llegar al gobierno, con votos en las urnas el último domingo de octubre. Pero no nos van a quitar nuestro rol opositor, ni nos van a enseñar qué es ser oposición”, enfatizó el líder frenteamplista.

Más adelante Perera hizo alusión a las manifestaciones realizadas horas antes por el presidente Luis Lacalle Pou en el departamento de Treinta y Tres, donde cuestionó a dos medios que han ido difundiendo chats relacionados con el caso Astesiano.

“Es claro que las conversaciones, los chats, los mensajes, desde el 29 de setiembre alguien se lo dio a uno o dos medios de prensa. Ustedes los conocen, son colegas de ustedes. Esos dos medios de prensa claramente tienen una vinculación política. Claramente. Esos medios de prensa, diariamente, o semanalmente, van filtrando información, ponen la música, y todos los que estamos acá bailamos al ritmo de la música que ponen dos medios de prensa”, dijo Lacalle Pou en una rueda de prensa en Treinta y Tres, en clara referencia a TV Ciudad y La Diaria.

Ante esto Fernando Pereira manifestó en San José de Mayo: “Por momentos nos dicen que somos caranchos, en otros momentos que somos monos, en otros momentos que somos un zoológico y después dicen que hay que respetar al gobierno. Nosotros lo respetamos al gobierno, muchos actores del gobierno no respetan al gobierno ni los respetan a ustedes los periodistas, ¿o ustedes los periodistas no saben que desde casa de gobierno los llamaban para que no se publicaran notas sobre el caso Astesiano? Y en algunos casos se logró, como por ejemplo la publicación de El Observador. Entonces, no son dos medios de prensa los que han publicado chats, son dos medios de prensa que decidieron perseguir. Pero han publicado chats Búsqueda, El Observador, también La Diaria y también TV Ciudad”.

“Hay que tener cuidado porque ¿es acaso que los periodistas no tienen libertad para actuar y para cuando ven cosas que aparentemente son complejas publicarlas y que los uruguayos y uruguayas puedan juzgarlos? ¿Qué es lo que se quiere esconder? Sería mucho más fácil si el gobierno aclarara” concluyó Pereira. / Foto: Facebook Frente Amplio San José