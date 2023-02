«Tenemos para unos cuantos días» afirmó.

El presidente de OSE, Raúl Montero, dijo este lunes que con las acciones que ha implementado en la zona de la Laguna de la Reina, el organismo tiene «agua para llegar a marzo» en la ciudad de San José de Mayo.

En el programa Según como se mire de Radio 41, Montero indicó que en caso de que no haya lluvias importantes en el transcurso de los próximos días y que, por ende, esa laguna ya no pueda ser utilizada, el ente tiene posibilidad de apelar a «lagunas que está aguas abajo» de la de la Reina. «Tenemos (agua) para unos cuantos días todavía de suministro normal», afirmó.

En otro orden, el jerarca dijo que la decisión de prohibir el uso del vital elemento «para fines no prioritarios» -que en el departamento abarca San José de Mayo, Ituzaingó, las ex colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi, y la escuela Martirené– responde a que la exhortación realizada semanas atrás no había tenido el eco esperado en la población.

Acerca de las sanciones a implementar en caso de constatar incumplimientos, el presidente de OSE dijo que inicialmente habrá una notificación y que «no es mi idea tomar medidas inmediatamente».

No obstante ello recordó que «cuando se firma un contrato con OSE, (el cliente) se compromete a cumplir con la normativa vigente, que establece que se (le) puede restringir el uso del agua. Por lo tanto OSE estaría en condiciones de suspender ese contrato llegado el caso», subrayó.