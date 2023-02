Asegura que “hay un manejo político” y que su hijo no hacía más que obedecer órdenes de su jefe.

En las últimas horas, el periódico El Observador difundió el contenido de una denuncia radicada por Alejandro Astesiano desde su reclusión en la cárcel de Punta Rieles. En las actas se recoge que el imputado dijo que el sociólogo Gustavo Leal, quien fuera director de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el pasado gobierno del Frente Amplio, visitó a su padre, quien está radicado en la Barra del Chuy, en territorio brasileño.

En su denuncia, el imputado detalla que Leal le ofreció dinero a su padre y facilidades para que este pudiera visitarlo más a menudo. Por esa razón —aseguró el preso— decidió eliminar a su progenitor de la lista de personas facultadas para visitarlo.

Tras ser notificada de la denuncia, la fiscal Gabriela Fossati citó a Leal a declarar en calidad de testigo, instancia que se cumplirá este jueves.

“Astesiano es un delincuente y un manipulador. Esperen hasta el jueves y sabrán toda la verdad. Se van a sorprender. Él está acusado de montar una asociación para delinquir. Por algo será. No le tengo miedo, ni me va extorsionar, dijo Leal al citado medio.

En el nombre del padre

Tras la difusión de la noticia antes descrita, el periodista Eduardo Barreneche, del matutino El País, se comunicó con Raúl Astesiano, el padre del imputado, para conocer su versión de los hechos.

El hombre, de 76 años, dijo que, efectivamente, Leal lo había visitado de forma inesperada en su domicilio.

“No fue una reunión” sino “una visita”, detalló Raúl Astesiano, quien desmintió enfáticamente que se hubiera producido un ofrecimiento económico. “Es totalmente falso que Leal me haya ofrecido dinero. Vino solo. Se interesó por la situación de mi hijo”, dijo.

Dolido por lo ocurrido con su hijo, el septuagenario dijo que la fiscal no le cree a este en sus declaraciones, y asegura que Alejandro no hizo más que seguir órdenes.

“Mi hijo trabajó en un sistema vertical. Si le pide algo el jefe, obviamente tendrá que hacerlo. ‘A mí me manda el presidente’, decía mi hijo. Es obvio que no le puede decir que no a su jefe”, expresó.

Raúl Astesiano entiende que en las causas contra su hijo “lo que hay son favores personales” y que “toda la vida existieron ese tipo de favores”.

“Para mí hay un manejo político detrás de todo esto”, añadió al citado medio.

También cree que hay actores políticos que trabajaron con él y ahora lo desconocen.

“Alejandro fue chofer de Heber durante un año y medio cuando este era senador y del entonces ministro de Industria Sergio Abreu. No entiendo por qué ellos quieren ocultar eso. Dicen ahora que no lo conocen. Es solo decir que fue su chofer y listo”, señaló. / Fuentes: El Observador – Montevideo Portal