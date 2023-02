El ex custodio presidencial afirma haber sufrido «el peor juicio mediático en años». “A todos los que me creyeron, gracias, gracias, gracias”, agregó.

El abogado de Alejandro Astesiano, Marcos Prieto, mostró este miércoles una carta que escribió el exjefe de la custodia presidencial para su familia y en la que “reduce de una manera no jurídica los hechos” y “cómo él se siente”.

El texto adopta la forma de una suerte de lista en la que trata de refutar varios trascendidos que se han ido publicando en diferentes medios de comunicación a raíz de las filtraciones de chats entre Astesiano y diversas personas. “No pasaportes rusos; no partidas o actas truchas; no documentación en mi oficina en blanco; no mafia del 4to piso; no pescado con droga; no espionaje; no escuchas; no seguimientos; no drones; no borrada de anotaciones judiciales”, dice la lista hecha por Astesiano desde la cárcel de Punta de Rieles, entre otras cosas en alusión al caso de la asociación de ciudadanos rusos y uruguayos que entregó documentos falsos.

“El peor juicio mediático y político en años”, agrega el exjefe de la custodia presidencial, y concluye: “A todos los que me creyeron, gracias, gracias, gracias”.

En rueda de prensa, tras la audiencia en la que Astesiano y Fiscalía llegaron a un acuerdo, y fue condenado a cuatro años y seis meses de penitenciaría por delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción entre interés público y privado, el abogado Prieto dijo estar “conforme” con el final del proceso.

“Estamos conformes con la pena, es el acuerdo al que arribamos. Obvio que para un defensor siempre la utopía es que se retire la acusación, pero es una utopía”, dijo.

No obstante, remarcó que su defendido, como él mismo expresa en su carta, “no realizó ningún pasaporte”, entre otras cosas. “Él va a pagar lo que va a pagar por no haber dicho que no. Diferente es a que hubiera efectivizado alguna maniobra de realizar pasaportes. No lo hizo, no realizó ninguna gestión efectiva para el grupo de los pasaportes. Si usted es empleada de un medio público, y le pido un ilícito, por ejemplo un trabajo para mi hija, usted debe contestar que no. Él debería haber contestado que no. Está lejos de haber espiado a un senador, a una autoridad o una persona. No lo hizo y por eso no hay una línea investigativa que haya concluido un delito. Los chats que se filtraron en la prensa yo los tenía de forma lícita desde que esto arrancó. Y ya sabía que iban a ser motivo de interés. Él contesta ‘bien, tranqui’ y ‘bien, lujo’. Tuvimos que cambiar la estrategia y colaborar para que esa idea de que no fue más que eso se concretara en un acuerdo”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“No realizó ningún pasaporte, ni desde la Torre Ejecutiva, ni desde ningún lugar. Cuando usted es funcionario público, que Astesiano no lo es, pero sí le compete la condición, debe decir que no. Y él está pagando lo que está pagando por no decir que no”, remarcó Prieto.

En tanto, consultado sobre la posibilidad de soliciten que Astesiano sea trasladado a otro centro de reclusión (actualmente está en Punta de Rieles), Prieto explicó a qué se debe: “Entendemos que de repente hay otra unidad más afín con el objetivo de redimir penas. No tenemos nada que decir sobre el trato de mi cliente, pero sí con la posibilidad que tienen algunos centros de reclusión y otros no de poder redimir pena”. / Fuente: Telemundo