Lo adelantó su presidente, Eduardo Hernández.

El presidente del Centro Comercial e Industrial, Eduardo Hernández, ratificó el respaldo de esa institución a los comerciantes que han sido afectados económicamente por las obras de remodelación de la Av. Dr. Luis Alberto De Herrera, y adelantó que no descarta solicitar a la Intendencia exoneraciones impositivas.

Como fuera informado, días atrás un grupo de comerciantes independientes que ha visto disminuidos sus ingresos como consecuencia de los trabajos decidió elevar una nota a la titular del Ejecutivo, Ana Bentaberri, para informarle la situación y analizar medidas que puedan paliar su situación. A tales efectos, y para encaminar esa gestión, contactaron al edil Gerardo Viña (FA). Posteriormente, Viña mantuvo una reunión con la comisión directiva del Centro Comercial, que decidió plegarse a la iniciativa.

En declaraciones al informativo de canal 3, Hernández dijo que desde la institución que encabeza, inicialmente se realizará un relevamiento «para saber de qué forma se han visto perjudicados» y definir el petitorio que se trasladará a la Intendencia.

PUBLICIDAD

Hernández dijo compartir, como adelantara Viña, que una medida a instrumentar pueda ser que la comuna realice sus compras directas en los locales afectados.

No obstante ello, el presidente del Centro no descartó que también se solicite «algún tipo de exoneración impositiva para esos comercios» así como «gestiones ante organismos nacionales que, de alguna forma, puedan aliviar la situación de estos locales que durante este tiempo no han tenido los ingresos habituales».

Leé también: Pedirán a la ISJ realizar compras directas en comercios afectados por obras de Herrera