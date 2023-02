La decisión está tomada.

Desde hace casi tres años el Dr. Juan Atilio se desempeña como director Departamental de Salud. Durante ese tiempo tuvo el desafío de afrontar, desde ese cargo, la pandemia de COVID-19, entre otras instancias sanitarias.

Este viernes, entrevistado en el programa Según como se mire de Radio 41 anunció que ha tomado la decisión de renunciar. En tal sentido dijo: “Voy a cumplir ahora tres años de director y ya tomé la decisión, lo hablé con el ministro (Daniel Salinas) y lo repasamos el día miércoles que estuvimos juntos, voy a tomar la decisión de retirarme del cargo de director”.

“Ya llevo varios años en mi trabajo público y en la gestión pública, fui director de hospital muchos años, ocupé el cargo de Gestión Ambiental y Salud, el cargo de director de Higiene en la época de la Intendencia de Juan Chiruchi, fui también durante muchos años docente en la Facultad de Medicina y ocupé cargos públicos durante mi vida y siempre me sentí feliz y contento, lo hice con mucha dedicación y amor al cargo público. Los cargos públicos se ocupan más por una vocación de servicio que por otra, no es un tema ni económico ni nada por el estilo”, detalló.

En diálogo con el periodista Jorge Gutiérrez Pérez al referirse concretamente a qué lo lleva a renunciar, Atilio manifestó: “La cosa es que he llegado a una etapa de mi vida en que tengo 67 años, voy a cumplir 68 y me estoy acercando a mi jubilación y me siento cansado, la pandemia nos cansó a todos, fue tremenda. Yo tuve momentos y me afectó desde el punto de vista de la salud, tuve algunas nanas que tuve que compensar y me comencé a sentir ahora un poco más decaído en ese sentido. Entonces el ministro había tomado la decisión de irse ahora, se va en marzo, yo ingresé con el ministro, mi vinculación con el ministro es excelente y ambos tenemos una coincidencia: ambos somos, por encima de todo, médicos. El poco resto que me queda de salud, de ganas y de ejercicio lo voy a dedicar a la medicina finalmente”.

El director Departamental de Salud confirmó que continuará en ese cargo hasta las primeras semanas de marzo y resumió: “Estoy más cerca del retiro que de otra cosa”.

