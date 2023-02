El autor fue el hijo de Francisco Macaluso.

Los ex presos políticos Jorge Frones y Ana Espinosa denunciaron que fueron amenazados por el hijo de Francisco Macaluso, durante la audiencia celebrada este miércoles en el Juzgado Penal de San José de Mayo, en la que dispuso la prórroga de prisión domiciliaria de ese ex militar y de Ruben Francia.

A la salida de la instancia, Frones relató lo sucedido. Según dijo, el hombre colocó dos dedos debajo de sus ojos «como diciendo ‘cuidate'». Tras ello, la jueza del caso lo llamó al orden, le recordó que tiene antecedentes por actitudes similares y le solicitó que no lo reiterara.

«Siempre tiene actitudes de ese tipo Por lo general siempre cuando entra te mira de pesado, pero hoy pasó a mayores» dijo Frones, quien no ocultó su temor de que pueda ocurrir algo fuera del ámbito de la sede judicial: «la impunidad es total y sigue. No me extrañaría que pudiera pasar algo», manifestó.

Asimismo, indicó que durante el tiempo en que se han desarrollado las diferentes instancias ha recibido amenazas por Facebook y correo electrónico. «No es ninguna novedad. Como dije: actúan con total impunidad y seguiremos siendo víctimas mientras esto no cambie«, concluyó.

