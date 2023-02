Familiares de Amparo Fernández, ultimada por su pareja, Luis De Orta, en junio del 2019 en Sarandí Grande, reclamaron este jueves desde San José al femicida que «hable y diga dónde está, qué hizo” con ella.

Anahi Fernández, prima hermana de Amparo y Rodrígo Fernández, hermano de la joven, fueron parte de la conferencia de prensa de presentación oficial del Hogar Amparo para mujeres víctimas de violencia y sus hijos que desde el 6 de marzo funcionará en San José. Su nombre es, precisamente, en homenaje a la mujer cuyo cuerpo aún no se ha encontrado.

Rodrigo agradeció a los promotores del hogar -la Cooperativa de Trabajo Amparo- «por el paso adelante que dieron» y «por haber podido hacer realidad un ámbito para erradicar la violencia doméstica, un flagelo que se ha sistematizado y sobre todo hacia la mujer».

Anahí, en tanto, resaltó la seriedad con la que ha trabajo la cooperativa y el respeto por la memoria de Amparo. «Hemos venido a agradecer pero también para dar fe de la buena voluntad con la que han trabajado. Han sido sumamente respetuosos con la familia y la memoria de Amparo», subrayó.

La prima hermana pidió «que no se olviden de ella» y se dirigió a su femicida: «si yo tengo que hablarle a alguien, tengo que hablarle a De Orta, que está preso, juzgado con 26 años de prisión. Lo único que queremos es que hable, que diga dónde está, qué hizo con Amparo. Hay hijos que esperan tener un lugar a donde poder llevarle una flor a la madre y no lo tienen porque este tipo se ha empeñado en no decir qué hizo con Amaro», lamentó.