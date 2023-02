La tercera y última fecha del Circuito Maragato de Voley Playa se cumplió el fin de semana en el balneario Villa Olímpica, Ciudad del Plata.

La actividad del sábado 18 contó con la participación de 15 duplas en las categorías sub 15 y sub 19.

Los cruces de los partidos fueron los siguientes:

CATEGORÍA SUB 15 FEMENINA

Semifinal (se jugó una sola): Reyes-Font vs Dianesi-Muszwick (21-12)

Final: Muñiz-Muñiz vs Reyes-Font (21-14)

CATEGORÍA SUB 19 FEMENINA

Semifinales: Maldonado-Valdés vs Fagundez-Hermin (21-4)

García-Rodríguez vs Arrúa-Gramática (5-21)

Tercer puesto: Fagundez-Hermin vs García-Rodríguez (15-21)

Final: Maldonado-Valdés vs Arrúa-Gramática (21-11)

CATEGORÍA SUB 19 MASCULINA

Semifinales: Carbajal-Lacroix vs Milan-Cattaneo (21-15) Divenuto-Alonso vs Guerra-De Barros (21-18) Tercer puesto: Milan-Cattaneo vs Guerra-De Barros (6-21) Final (se jugó a ganar 2 sets): Carbajal-Lacroix vs Divenuto-Alonso (24-22 / 18-21 / 10-15) Los resultados finales en las diferentes categorías fueron los siguientes: CATEGORÍA SUB 15 FEMENINA Campeonas: Lara Muñiz – Bárbara Muñiz (Colonia Wilson) Vicecampeonas: Guadalupe Reyes – Eugenia Font (San José de Mayo) Tercer puesto: Delmira Dianesi – Ingrid Muszwick (San José de Mayo)

CATEGORÍA SUB 19 FEMENINA

Campeonas: Valeria Maldonado – Irupé Valdés (Lagomar) Vicecampeonas: Miranda Arrúa – Sofía Gramática (Playa Pascual) Tercer puesto: Belén García – Nazarena Rodríguez (Playa Pascual)

CATEGORÍA SUB 19 MASCULINA

Campeones: Alejo Divenuto – Emiliano Alonso (Playa Pascual) Vicecampeones: Alan Carbajal (Canelones) – Etien Lacroix (Lagomar) Tercer puesto: Benjamín Guerra – Federico De Barros (Playa Pascual) Mientras tanto, el domingo 19 se presentaron 28 duplas en la categoría libre. Los cruces de los partidos fueron los siguientes:

CATEGORÍA LIBRE FEMENINA

Semifinales: Broer-Cabrera vs Maldonado-Maggisano (18-21) Martínez-Stanley vs Abreu-Marichal (21-19) Tercer puesto: Broer-Cabrera vs Abreu-Marichal (21-14) Final: Martínez-Stanley vs Maldonado-Maggisano (21-10)

CATEGORÍA LIBRE MASCULINA

Semifinales: Correa-Pérez vs E. Da Silva-Hernández (21-14) Hanniball-Cabral vs Bailon-Ciechanovvechi (15-21) Tercer puesto: Hanniball-Cabral (21-0 por descalificación de la dupla rival) Final: Bailon-Ciechanovvechi vs Correa-Pérez (21-11) Los resultados finales fueron los siguientes:

CATEGORÍA LIBRE FEMENINA

Campeonas: Itzel Martínez – Sabrina Stanley (Montevideo) Vicecampeonas: Valeria Maldonado (Lagomar) – Agustina Maggisano (Libertad)

Tercer puesto: Carolina Broer – Romina Cabrera (Playa Pascual)

CATEGORÍA LIBRE MASCULINA

Campeones: Esteban Bailón (Playa Pascual) – Agustín Ciechanovvechi (Montevideo) Vicecampeones: Pablo Correa – Diego Pérez (Montevideo) Tercer puesto: Walter Cabral (Montevideo) – Lothar Hannibal (Colonia Wilson) Cumplida la última fecha, las campeonas y campeones de la temporada fueron en femenino la dupla de Libertad compuesta por Jazmín Abreu y Paula Marichal con 400 puntos, mientras que en masculino la dupla de Playa Pascual integrada por Facundo Calero y Nahuel Da Silva con 440 puntos.