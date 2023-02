El edil y ex candidato a la Intendencia de San José por el Partido Colorado, Ing., Alfredo Lago, dijo no estar de acuerdo con replicar en el departamento la idea de la coalición multicolor si es por el mero reparto de cargos.

«Si es por cargos no voy a estar. Esto debería ser para generar cambios o aportes» manifestó Lago en declaraciones a título personal al semanario Búsqueda.

El edil señaló también a esa publicación que, a su entender, si la Convención Nacional colorada decide promover coaliciones en todo el país, tal resolución debería ser refrendada por las dirigencias locales.

Búsqueda recuerda que en las últimas elecciones departamentales, el Partido Colorado no llegó al 3% de los votos en San José. No obstante ello, le permitió volver a la Junta Departamental a través del propio Lago, ámbito en el que no había tenido representación en el período anterior.

PUBLICIDAD

Actualmente hay negociaciones en siete departamentos, que son Montevideo, Canelones, Río Negro, Salto, Rocha, Paysandú y Rivera.