Una fuerte denuncia de discriminación racial fue realizada en las últimas horas a través de distintas redes sociales contra el boliche Lv Bar de la ciudad de San José de Mayo.

En un comunicado sin firma, una persona que se identifica como «mujer afro uruguaya» afirma que «sufrí racismo en el boliche @lvbar_de_previas en la ciudad de San José».

Según relata, le negaron la entrada «por ser ‘morena’, palabras de las personas que me negaron entrar porque Marcelo (así se llama el dueño del lugar) ‘es muy especial con la entrada de algunas personas’ le dijo el portero a mi amiga».

Señala la autora, además, que no fue la única «discriminada esa noche» ya que «justo en la puerta del boliche me encontré con una conocida de la vida y de la militancia que también tiene su testimonio para compartirlo. Me dijo al oído ‘no nos dejan entrar a nosotras’, no le quise creer, aunque en el fondo sabía que era cierto», expresó.

Más adelante, indica que decidió hacer la denuncia en forma anónima porque «me cuesta poner mi cuerpa en una situación donde me siento tan vulnerable» en la que «seguimos siendo víctimas de la sociedad por ser discriminadas y por dar nuestro testimonio».

«Como mujer Afro militante he tenido la dicha de ocupar diferentes espacios de militancia los cuales me dan la fuerza para poder escribir hoy. Desde mi lugar de Candombera y Vedette repudio cualquier hecho de discriminación y violencia hacia mi comunidad Afro» manifestó.

A manera de post data, agregó: «Un dato no menor: dentro del boliche había un hombre Afro. Misógino también Marcelo?».

El comunicado fue compartido en Facebook por quien acompañaba a la autora, que también dio su impresión sobre lo sucedido.

Al respecto, precisó que se les negó la entrada «por más de 40 minutos» y que «cuando por fin logramos entrar nos enteramos que el problema era mi amiga ya que el dueño del boliche había dado la orden a su portero que NO DEJARA ENTRAR NEGROS. Así como lo leen. En pleno 2023 estas cosas pasan», afirmó.

Asimismo, ratificó que «cuando llegamos, a la entrada había otra chica afro a la que se le negó la entrada y se fue».

San José Ahora dialogó con Marcelo Rodríguez, propietario del LvBar, quien rechazó de plano que se hayan dado hechos como los descritos, y anunció que iniciará acciones legales. «Se falta a la verdad. Jamás tuvimos un episodio de esa naturaleza» aseguró.

Rodríguez relató a este portal que «estas personas estuvieron dentro del establecimiento, fueron bienvenidas y atendidas en la barra. El ingreso lleva su tiempo, todo el mundo quiere ingresar de forma inmediata pero a veces se forma una fila. El local es chico, el espacio es reducido y hay que esperar, pero no son 40 minutos, como máximo 5 o 6 minutos. Es el protocolo de la capacidad que tenemos que hay que respetarla», describió

«Nunca ocurrió nada de eso. Nos toma por sorpresa que alguien diga que discriminamos a alguien por color, religión o lo que fuera. Nunca ocurrió», insistió el titular del boliche, quien consideró que pudo haber existido «un malentendido de interpretación «. Esas personas estuvieron dentro del establecimiento, discriminación no hay. Estuvieron disfrutando de la noche, no veo nada fuera de lo normal» aseguró. Además dijo tener los registros de las cámaras de seguridad.

El empresario dejó entrever que un eventual tiempo de espera mayor al habitual para entrar podría explicarse porque la situación sucedió el sábado 18, que fue el del desfile de Carnaval en San José de Mayo: «ese sábado era Carnaval, había otro volumen de movimiento de personas, más gente porque era la noche de Carnaval, pero nunca 40 minutos. Y en la puerta hay dos personas, hay que entender el trabajo que tienen, que es que el ingreso se dé en forma paulatina», señaló.

Consultado sobre si evalúa acciones legales, Rodríguez dijo que «sí, claramente. Ya mi abogado tomó conocimiento de todo esto que se difundió, calumnias, injurias, que afectan a mi persona y a mi imagen empresarial», concluyó.