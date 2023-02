La presidenta de la Junta Departamental de San José, Fernanda Castro, expresó este lunes su desacuerdo con la decisión del PIT-CNT de promover un paro de mujeres para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En el programa Puesta al Día de Principal FM, Castro dijo que «es otra la función» del paro y que «haber establecido que sea solo de mujeres, no me parece oportuno» según dijo a título personal.

Para la edila, la medida tiene «algún tipo de inclinación, no sé si política o más ideológica. Lo que yo creo que es que no debemos desvirtuar la herramienta, que en ese caso me parece un tanto subjetiva o inclinada, no sé qué palabra utilizar», añadió.

No obstante ello, Castro se expresó de acuerdo con los paros como tales, como forma de reivindicar distintos asuntos. «Yo soy maestra y en casi 20 años de profesión me adherido a muchos paros, a otros no. Estoy agremiada pero siempre analizo la plataforma», comentó.

A su entender, sin embargo, el 8 de marzo debería ser generador de «otro tipo de acciones» para visibilizar las situaciones que atraviesa la mujer y que se deben resolver.