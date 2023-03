La Universidad Católica aclaró que el exministro cursó el seminario sin inscribirse en el sistema de autogestión y “nunca regularizó” su situación en la secretaría.

Tras la polémica acontecida por el título de Licenciado en Administración de Empresas del exministro de Ambiente y actual senador, Adrián Peña, la Universidad Católica del Uruguay (UCU) emitió este martes un comunicado en el para aclarar la visión del centro educativo con respecto a las idas y venidas que ocurrieron por este caso.

La UCU aclaró al final del comunicado que el 27 de febrero de 2023 el dirigente colorado otorgó su consentimiento y autorizó a la UCU a compartir su información personal de manera pública.

De esta manera, en el documento firmado por el rector Julio Fernández Techera la UCU señaló: “A finales de enero del presente año, se produjo una polémica que involucró al señor Adrián Peña, que es estudiante de nuestra universidad. En esa coyuntura mediática, la UCU se mantuvo en silencio, por imperativo ético y legal, no brindando ningún tipo de declaración o información sobre un estudiante. Los datos que manejaron los medios de prensa, algunos acertados y otros equivocados, no provinieron de ninguna fuente oficial de la universidad”.

En esta línea, la UCU aclaró que en 2002 “Peña ingresó a la universidad como estudiante de la licenciatura en Dirección de Empresas y tras el primer semestre de 2006, sin haber finalizado su licenciatura, discontinuó sus estudios”.

“En 2021, Peña se rematriculó en la licenciatura y aprobó dos de los cursos que tenía pendientes. En 2022 aprobó una tercera asignatura pendiente y defendió su Memoria de Grado. En ese entonces, de acuerdo a su ficha curricular, solo le restaba el curso Seminario Especial: Simulación de Gestión”, detalló la UCU.

La institución agregó que desde que Peña retomó sus estudios estuvo en diálogo permanente con la dirección de la carrera, y que, “hasta el 17 de febrero de 2023, “nunca manifestó a las personas correspondientes de la universidad haber realizado, en el año 2005, el curso Seminario” en cuestión.

“Recién en esa fecha hizo saber su inquietud y aportó información al respecto. Con estos datos (semestre, año y profesor de la asignatura), la universidad pudo revisar sus archivos físicos y reconstruir la situación, que es la que sigue: en el segundo semestre de 2005, Peña cursó la asignatura sin inscribirse en el sistema de autogestión de estudiantes. Nunca regularizó su situación en la secretaría de facultad, por eso no figuraba en las actas de aprobación del curso. Su participación en la asignatura, así como su aprobación y asistencia, quedó reflejada en la Libreta del Curso del profesor, que se conserva en el archivo de la universidad. Por este motivo, su aprobación no figuraba en los sistemas informáticos de la universidad”, relató la UCU.

En esta línea, la universidad señaló que “una vez reconstruida la situación, se le pidió al estudiante que iniciara el trámite de solicitud de título”.

“La Oficina de Titulación completó el estudio de su ficha académica y Bedelía emitió una constancia que expresa que Nelson Adrián Peña Robaina ha cursado y aprobado todas las asignaturas de la Licenciatura en Dirección de Empresas. Su título está en trámite”, agregó la UCU.

Finalmente, la Universidad Católica “manifestó que mantiene un compromiso total y dedicado con sus estudiantes”.

“Que un estudiante que, por las razones más dispares, no haya podido completar su carrera, regrese y solicite poder hacerlo, es un motivo de alegría y satisfacción. Por esa razón se hace todo lo posible para apoyarlo, sin descuidar el rigor y seriedad académicas a que estamos obligados por nuestro ser universidad”, finaliza el documento de aclaración.

«Razonablemente podría ocupar el ministerio», dijo Lacalle Pou sobre Adrián Peña

El presidente afirmó que «la situación parece un guion de una película de humor negro», tras la confirmación del título de licenciado en Administración de Empresas.

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este martes a la situación del ex ministro de Ambiente, Adrián Peña, quien el lunes 27 de febrero recibió por parte de la Universidad Católica la confirmación que se había recibido de licenciado en Administración de Empresas en 2022, tras haber cursado años atrás el seminario que creía que le faltaba para culminar la carrera.

“Es increíble cuando ayer me reuní con el ministro Peña y tomé conocimiento de la situación parece un guion de una película de humor negro”, afirmó el mandatario en Río Negro. Si bien evitó dar detalles de la conversación por ser un diálogo privado, Lacalle Pou dijo: “sí, les puedo decir que si el hecho que había afectado de alguna manera o llevado a su renuncia era el hecho que dijo que era licenciado y en aquel momento aparentemente no lo era, si ese hecho desaparece, porque es licenciado, razonablemente podría ocupar el ministerio”.

Al ser consultado sobre si Peña regresaría al Ministerio de Ambiente, al que renunció el 30 de enero de 2023 porque creía que no tenía el título de licenciado, el presidente remarcó que “esto no es una tómbola, vamos sorteando ministerios”.

Lacalle Pou habló de un factor humano en la situación de Peña. “Hay un factor humano que para mí es muy importante, me imagino que para él y su familia también, y eso me parece la parte más importante de todo este episodio que es que después de todos estos días que hemos vivido, que ustedes han informado, sobreinformado y las críticas que han habido, este malentendido termina con que tenía el título”, indicó.

“Es increíble que en nuestro país una persona que termina una carrera, una investigación periodística no sepa si tiene título o no”, remarcó.

Cuando se le preguntó sobre una eventual responsabilidad del sistema político en este caso, Lacalle dijo: “yo soy parte del sistema político y no me siento responsable de eso. No sé cuál sería la responsabilidad del sistema político”. / Fuente: Montevideo Portal – Subrayado

