El edil Mario Guerra (PN) solicitó al directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) bajar 50% la renta de aquellos colonos más afectados por el déficit hídrico reinante.

Fue al hacer uso de la palabra en la Media Hora Previa de la sesión de este lunes de la Junta Departamental.

Días pasados, el organismo decidió mantener los valores de las rentas en el primer semestre del 2023. La medida aplica para los valores de los predios del INC aprobados en marzo, en caso de vencimiento anual, y en mayo, en caso de vencimiento semestral, del 2022.

A este beneficio se suma la posibilidad de realizar los pagos en plazos especiales así como la bonificación por pago en fecha.

Para Guerra, sin embargo, se trata de medidas insuficientes. «Si no llueve y la plata no está, no va a estar hoy y no va estar mañana», sostuvo.

«Es verdad que Colonización va a resignar parte de sus ingresos, pero algo va a tener, y a su vez alivia al productor que con ese dinero que le quede puede comprar alimento para sus animales» comentó.

Guerra solicitó que sus palabras fueran elevadas al directorio del Instituto y al presidente de la República, Luis Lacalle Pou.