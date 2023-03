Tres hinchas no podrán ingresar a espectáculos deportivos.

El fiscal Fernando Romano investiga amenazas de muerte a jueces de fútbol, que se realizaron a través de redes sociales.

Los tuits no identifican a ningún juez en particular, pero son realizados por tres hinchas aurinegros y otro de Boston River. Hay uno menor de edad y habría un quinto que no ha sido identificado. Los investigados se hicieron pasar por parciales de Cerro para realizar amenazas.

Quienes fueron identificados comenzaron a ser citados a nivel policial y luego pasarán a Fiscalía. No tienen antecedentes.

“Hoy la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) tenía que realizar la denuncia, porque la amenaza no era dirigida a un árbitro particular, sino a todos. Entonces correspondía que AUDAF tomara la responsabilidad de hacer la denuncia”, explicó Romano.

El fiscal agregó que hay que determinar qué delito es: en el caso de una amenaza, la pena es una multa y no prisión. Si fuera violencia privada, la prisión puede pasar a libertad a prueba. / Fuente: Subrayado