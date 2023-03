Mantiene un nivel de aprobación positivo.

A tres años de asumir el gobierno, el 44% de los uruguayos aprueba la gestión del presidente Luis Lacalle Pou, mientras que el 42% lo desaprueba, según una encuesta de Cifra presentada en Telemundo (canal 12).

Si se tiene en cuenta los votantes de noviembre de 2019, entre quienes eligieron a la coalición, 8 de cada 10 aprueban su gestión, y sólo uno de cada 10 está insatisfecho.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

En la oposición, en cambio, la situación es casi inversa: tres de cada cuatro tienen un juicio negativo y poco más de uno de cada 10 está satisfecho. Los que no dicen o no recuerdan qué votaron en 2019 están divididos: un tercio aprueba, algo más de un tercio desaprueba y el resto no tiene una opinión definida.

Cuando se compara la opinión sobre el actual presidente con sus antecesores a la misma altura de su mandato, esto es, al comenzar su penúltimo año de gobierno, se observa que Lacalle Pou mantiene un nivel de aprobación positivo, aunque tanto José Mujica como en particular Tabaré Vázquez en su primer período tenían niveles de aprobación más altos (47% y 56% respectivamente), y también menos desaprobación (30% y 21%).

“No está en una situación comparable a la de Vázquez en su segundo período, que a la misma altura del gobierno despertaba críticas de la mitad de la población, ni mucho menos en la de Jorge Batlle, que en medio de la crisis económica tenía a 8 de cada 10 ciudadanos enojados con su desempeño”, sintetiza Cifra.

En conclusión, a tres años de gobierno el presidente tiene un índice de aprobación “intermedio” si se lo compara con los presidentes anteriores de este siglo: está en una posición peor que los mejor evaluados, Vázquez en su primer gobierno y Mujica, y está en una posición mejor que los peor evaluados, Batlle y Vázquez en su segundo período. Quedan aún dos años de gestión por delante. Son dos años diferentes, porque siempre aparece tempranamente la campaña electoral, y los temas de gobierno suelen pasar a segundo plano en la agenda de los políticos y de los medios”, agrega el informe.

“El gobierno actual hoy divide, pero el balance es aún positivo. Habrá que ver cómo evoluciona en los próximos meses porque de ello depende, al menos en parte, quién tiene más chance de ganar las elecciones de 2024”, añade Cifra. Los resultados tomaron en cuenta una encuesta nacional telefónica (a teléfonos fijos y celulares) de CIFRA en todo el país: 1007 entrevistados entre los días 15 y 27 de febrero de 2023. / Fuente: Telemundo – Radio Universal