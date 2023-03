El Nuevo Espacio inauguró este miércoles el comité «Felipe Michelini» en calle Espínola casi Larrañaga de la ciudad de San José de Mayo. Fue con la presencia del líder de ese sector del Frente Amplio y ex legislador Rafael Michelini.

En la oportunidad, y al evaluar la marcha del actual período, Michelini sostuvo que «muchos ciudadanos y ciudadanas están defraudados» al haber observado que «este gobierno es Herrerista y que el resto de los partidos sigue al Herrerismo».

Por ello, consideró que «el próximo presidente o presidenta va a encontrar un país más desigual, con más diferencias sociales. Eso no significa si crece o no, si no cómo se distribuye, que también habla del país que tenemos. Un país que crezca y sea solo para unos pocos creo que no es el país que representa a la mayoría de los uruguayos», afirmó.

En este marco, Michelini opinó que el Frente Amplio «tiene una oportunidad» en las próximas elecciones ya que hay «muchos ciudadanos cansados del Herrerismo y aspiran a que haya otro gobierno. Estará en el FA generar la amplitud, el programa y la fórmula para que eso suceda», remarcó.

El ex legislador dijo que la definición de candidaturas será «una reflexión que tendremos que hacer en los próximos meses». En relación al programa, opinó que es fundamental que contenga ejes vinculados a la vivienda para los jóvenes, la sustentabilidad ecológica, el respaldo a los científicos y el agregado de conocimiento y valor a los productos primarios.