El hecho se dio en el Hospital Pereira Rossell y quedó registrado por una de las personas que estaban presentes.

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) inició una investigación administrativa luego de que se viralizó un video en el Hospital Pereira Rossell, en el que una médica y un enfermero son los protagonistas.

La Región Sur comenzó las debidas indagatorias para establecer responsabilidades. En la filmación se puede ver cómo la doctora le dice al joven enfermero: “No me interesa quién sos. Antes de que nacieras, yo iba a la Facultad de Medicina. Tú a mí no me vas a enseñar cómo se da el midazolam”.

A su vez, en otro video que se publicó en Twitter, vuelve de dirigirse al enfermero para decirle: “Si querés salir e ir a tu casa con los banderines del gremio me chupa un huevo”. También apunta contra la persona que estaba filmando: “Y vos andá con eso a Facebook”.

Desde ASSE buscan establecer también si hubo una agresión física, algo que no se muestra en el material filmado. “Todo es muy prematuro”, indicó la fuente. Cabe resaltar que el video muestra solo un momento de la discusión, por lo que no se puede descartar que una situación anterior haya provocado la pelea entre ambos profesionales de la salud, algo en lo que la investigación prevé echar luz. / Fuente: Montevideo Portal