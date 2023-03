El profesional fue reconocido por sus obras en nuestro país y en el exterior.

El arquitecto uruguayo Rafael Viñoly falleció de un aneurisma este viernes en Nueva York a los 78 años, informó el diario Correo de Punta del Este. La noticia tuvo gran repercusió a raíz de un posteo de la política argentina y amiga de su familia, Elisa Carrió.

Viñoly fue el diseñador de importantes obras a nivel nacional e internacional. En Uruguay fue el encargado de obras como el Aeropuerto Internacional de Carrasco, el puente circular sobre laguna Garzón y el edificio Aqua en Punta del Este.

Además, tenía a su cargo el diseño del proyecto de Giuseppe Cipriani en el predio del otrora símbolo de las estampas del Uruguay, el demolido exhotel San Rafael.

El arquitecto vivía en Nueva York desde la década de 1980, dictando charlas en la Harvard Graduated School os Design. Nacido en 1944 en Montevideo, Uruguay, es hijo de la profesora de matemáticas María Beceiro y del director teatral Román Viñoly Barreto. Pasó buena parte de su crianza en Argentina, donde en 1969 se graduó en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de la Universidad de Buenos Aires.

En 1978 Viñoly y su familia emigran a los Estados Unidos. Durante un breve tiempo dicta charlas en la Harvard Graduate School of Design, y se establece de manera permanente en Nueva York en 1979.

Funda Rafael Viñoly Architects PC en 1983. Su primer gran proyecto fue el John Jay College of Criminal Justice, finalizado en 1988. En 1989 gana un concurso internacional de diseño para el Tokyo International Forum; completado en 1996, muchos lo consideran el más importante centro cultural de Japón.

Era miembro del American Institute of Architects, miembro internacional del Royal Institute of British Architects, miembro del Japan Institute of Architects y de la Sociedad Central de Arquitectos de la Argentina.

Sus diseños cóncavos hacen que los vidrios de las ventanas de sus edificios actúen como lupas inmensas que aumentan en más de 20 grados la temperatura del lugar hacia donde apuntan características que no estuvo exenta de polémicas, por la utilización de la luz solar.

Los rayos solares que reflejan amplificados sus edificios son denominados popularmente «Rayos de la muerte» en referencia a la Estrella de la muerte en la saga de Star Wars. / Fuente: Radio Monte Carlo – Por Luis Armando

En su última entrevista con Búsqueda habló sobre el proyecto para el nuevo Hotel San Rafael. Punta del Este “ya es Miami, pero peor”. — BÚSQUEDA (@BUSQUEDAonline) March 3, 2023

Por su naturaleza global, el mundo pierde a un gran creador y pensador de la arquitectura.



Queda su obra como legado para futuras generaciones.



Desde la Intendencia de Montevideo lamentamos profundamente la pérdida del arquitecto Rafael Viñoly. pic.twitter.com/4Hwu5yyVC4 — Intendencia de MVD (@montevideoIM) March 3, 2023

“ la gente se asusta de cualquier cosa” nos decía Vignoly en 2019 sobre el proyecto del San Rafael. Falleció Rafael Viñoly, vanguardista arquitecto uruguayo pic.twitter.com/MPUjtQFRbA — leo sarro press (@leosarro) March 3, 2023

Desde CAAP Uruguay – Aeropuertos Uruguay lamentamos profundamente el fallecimiento del Arq. Rafael Viñoly y recordamos su gran legado como arquitecto de la terminal de pasajeros del Aeropuerto de Carrasco. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos. pic.twitter.com/tVigOsjRM3 — Aeropuertos Uruguay (@AeropuertosUY) March 3, 2023