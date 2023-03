La Intendencia reflotará un proyecto que tiene en carpeta desde hace varios años, consistente en contar con cámaras móviles para controlar el uso de los contenedores en la ciudad de San José de Mayo.

La novedad fue aportada por el director de Gestión Ambiental y Salud de la comuna, Carlos Rodríguez, en declaraciones al programa Puesta al Día de Principal FM.

Rodríguez dijo que la repartición tiene identificados al menos 45 «puntos rojos» es decir, lugares en los que permanentemente se detectan irregularidades en la forma en la que los vecinos disponen sus residuos domiciliarios.

El funcionario señaló que la idea es que las cámaras vayan rotando y registrando el accionar de la población para, eventualmente, aplicar sanciones.

El proyecto data de varios años atrás; fue el ex director Dr. José Carlos Bisensang el que dio cuenta por primera vez de la iniciativa hace al menos una década. No obstante, los períodos se han sucedido y no se ha concretado. Rodríguez, sin embargo, aseguró que se pondrá en marcha en el correr del 2023.

El anuncio se da en momentos en que el titular de la repartición es fuertemente cuestionado por el Frente Amplio, que ha promovido dos llamados a sala y asegura que no cuenta con un trabajo planificado.

Incluso desde el oficialismo se ha reclamado un accionar más enérgico: esta misma semana el edil Mario Guerra del Partido Nacional reclamó «mano dura» para «terminar» con los basurales en el departamento.