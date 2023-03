En mayo del año 2015 había asesinado a un joven en la estación de AFE, por lo que fue procesado por homicidio ultraintencional. Ese es uno de sus varios antecedentes penales.

Jorge Omar Galain de 42 años, alias «El Coyote», fue abatido en las primeras horas de este domingo por un funcionario policial.

Galain llegó hasta la vivienda del efectivo a pedirle disculpas por un incidente que tuvieron tiempo atrás y le solicitó hielo. Es que entre ambos ya habían existido algunos altercados en los últimos tiempos. El policía, aún uniformado -ya que minutos antes había regresado de su trabajo, en la cárcel de Juan Soler- notó, sin embargo, que el sujeto portaba un arma, la que le pidió que le entregara. Al negarse y retirarse del lugar, el funcionario lo siguió. Cuando observó que el individuo quiso tomarla, el policía le efectuó tres disparos, impactándolo a la altura del tórax.

Antecedente

En mayo del año 2015 “El Coyote” mató a un joven de 19 años apodado “el Bomba” y también “Huesitos” en el edificio de la estación de AFE de San José de Mayo. En ese entonces ya contaba con varios antecedentes penales y fue necesario que el Ministerio del Interior efectuara un pedido de ayuda a nivel nacional para dar con su paradero luego de que concretara el hecho de sangre.

Días después, y en el marco de un fuerte despliegue policial Galain fue capturado en inmediaciones de Av. Herrera y Montagne y horas después procesado por homicidio ultraintencional.

Una vez cumplida la instancia judicial, el por aquel entonces jefe de Policía, Insp. William Martínez, brindó una conferencia de prensa en donde dio a conocer algunos de los detalles del hecho, acompañado de los oficiales que estuvieron a cargo del operativo y del resto del comando de Jefatura. Según recoge la crónica del periódico Visión Ciudadana, en el momento de la detención estaba armado. Otra o la misma arma (no se puede establecer) que la utilizada para perpetrar el crimen, ya que la misma no pudo ser encontrada. Según surge del relato, “el Coyote” manifestó haber arrojado el arma al río una vez muerto el joven, pero la policía manejaba la información que eso no ocurrió. De la misma manera se informó que la tipificación del hecho fue «homicidio ultraintencional», existiendo como elemento que surge de la declaración que era conocido y que habitualmente el matador manipulaba esa arma, y que al ingresar como en otras oportunidades «el arma se le dispara sin querer».