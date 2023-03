Tras el homicidio ocurrido este domingo, que completó tres en un mes en San José de Mayo, los diputados Nicolás Mesa (FA) y Ruben Bacigalupe (PN) gestionan una reunión con el jefe de Policía, Com. Gral. (R) Atilio Rodríguez.

En declaraciones al programa Puesta al Día de Principal FM, Mesa dijo que se trata de una instancia que inicialmente estaba prevista por otros asuntos que, ahora, tendrá como centro estos crímenes.

«Es algo que preocupa muchísimo. El sábado yo estuve en los barrios cercanos a donde se han dado y hay mucha preocupación en los vecinos. Es algo que trae miedo a quienes viven en las inmediaciones y que además conocen a quienes están en esas situaciones», afirmó.

«Esperemos que se logre contener acá, que no siga. Pero se necesitan intervenciones que no sean solo de la Policía sino de todo el Estado» opinó el legislador frenteamplista. «Hay que poner sobre la mesa por qué nos estamos encaminando a una sociedad cada vez más violenta. No estamos acostumbrados a estas situaciones en San José de Mayo» expresó

En este marco, Mesa adelantó que junto al diputado Bacigalupe se encuentran gestionando una reunión con el jefe de Policía para abordar el asunto. «Iba a ser por otros temas, pero sin dudas esto por supuesto que va a estar sobre la mesa. La estamos coordinando» dijo el diputado.