La Mesa Política del Frente Amplio San José expresó su «absoluto respaldo» al presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, ante «los acontecimientos generados por la Fiscal Gabriela Fossati contra integrantes de nuestra fuerza política».

A través de un comunicado fechado el viernes 3, pero dado a conocer este lunes, la Mesa informó que decidió «reafirmar el absoluto respaldo a nuestro Presidente Compañero Fernando Pereira», y «condenar las prácticas desarrolladas desde la Fiscalía de politización de la Justicia y/o judicialización de la Política que afectan la libertad de expresión».

Finalmente, la Mesa manifiesta que hace suya «la declaración del Secretario Ejecutivo Nacional de fecha 28 de febrero».

Fossati, fiscal que estuvo a cargo del caso del exjefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, denunció penalmente por difamación e injurias a Pereira.

En el programa Desayunos Informales de canal 12, Pereira había criticado a la fiscal planteando que no había «actuado de acuerdo a derecho». El frenteamplista criticó que el ex director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal haya pasado de testigo a indagado sin saber por qué e indicó que Fossati no tuvo «claridad». Dijo que «hay una cantidad de fallas enormes” en el procedimiento de Fossati y que “hay cosas que va a tener que explicar».

Pereira señaló que «lo de Leal es una mala anécdota de lo que no debe hacer un fiscal» y que «es para una serie de Netflix que el único indagado político sea del FA».

En ese sentido, se preguntó: «¿Cuáles son las cosas por las que se indaga a Leal? Suena a empujones políticos, a distracción de un tema que es grave para el gobierno. Digo que (la fiscal) no ha tenido claridad. La fiscal llamó a muchos testigos durante este caso y el único que pasa con calidad de indagado es de la oposición».