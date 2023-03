Los ediles Alfredo Lago (PC) y Mario Guerra del (PN) reclamaron al gobierno nacional rever la ubicación del pólder que formará parte de planta potabilizadora de agua que se construirá en Arazatí en el marco del Proyecto Neptuno.

Esto, teniendo en cuenta que se asentará sobre un área de tierras que están entre las más productivas del país, y en donde, además, hay establecimientos generadores de una importante cantidad de fuentes de trabajo.

Ambos legisladores que, enfatizaron, están de acuerdo con el Proyecto, expresaron su preocupación por el hecho en la sesión ordinaria de este lunes de la Junta Departamental de San José.

«Es un aspecto que no se está teniendo en cuenta. Y no solo porque son de las tierras más productivas del país sino también porque que en ellas trabaja mucha gente. No se puede olvidar que en esa zona hay granjas, hay tambos, que generan mucha mano de obra», subrayó Lago. En la misma línea, Guerra dijo que se trata de tierras «con un altísimo Índice CONEAT. Es un disparate», expresó.

El edil colorado dijo que si bien «toda esa área es de muy buenas tierras, hay otras zonas en las que el polder se podría ubicar, más hacia la costa, donde hay suelos más arenosos», enfatizó. Guerra, en tanto, indicó que son casi una decena los establecimientos que se verían afectados.

En este marco, Lago anunció que solicitará una audiencia al presidente de la república Luis Lacalle Pou para «plantear el tema al máximo nivel posible». Guerra, en tanto, sugirió la realización de una sesión extraordinaria con la presencia de los productores afectados, la intendenta Ana Bentaberri, el presidente de OSE, Ing. Raúl Montero y el ministro de Ambiente, Raúl Bouvier.

El polder es una reserva de agua bruta -que abarcará unas 200 hectáreas– a la que se apelará en aquellos días en los que la salinidad del río de la Plata no permita extraer desde allí el vital elemento.

Si bien días atrás el directorio de OSE ya aprobó el pliego de condiciones del llamado a licitación para a construcción de la panta, Lago consideró que «hasta que las obras no arranquen siempre va haber margen para plantear este tipo de cosas».