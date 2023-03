En la sesión de este martes se informó que la exlegisladora Ivonne Passada había fallecido, pero la noticia no había sido confirmada.

El Senado sesionó este martes y abordó el tema de la sequía, pero en determinado momento la vicepresidenta Beatriz Argimón informó a los legisladores que la senadora del Frente Amplio Liliam Kechichian le pedía un minuto de silencio porque había fallecido la exsenadora Ivonne Passada.

Así fue que todos los integrantes de la cámara alta se pusieron de pie y quedaron en silencio durante un minuto. Incluso, el senador del Partido Colorado Germán Coutinho pidió la palabra y habló de la “triste pérdida” de la legisladora.

Lo mismo hicieron Carlos Camy, del Partido Nacional, y Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto, al saludar a sus compañeros del MPP.

No obstante, la propia Kechichian cortó el momento para decir: “Estamos todos locos y las redes parecen que comunican cosas que no están confirmadas. Yo lamento porque la senadora [Amanda] Della Ventura me transmitió la noticia, cuando me preguntan la confirmamos y ahora parecería que no es así. La verdad, no se puede vivir al ritmo de las redes sociales. Yo le pediría que hagamos un impasse y hablemos con la familia”.

Tras esta intervención, los senadores siguieron discutiendo sobre las políticas de riego en Uruguay, en el marco del déficit hídrico. / Fuente: Montevideo Portal