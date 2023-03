La joven afirma no haber tenido relaciones sexuales con un hombre y contó que posiblemente el espíritu no era benigno ni mucho menos santo.

En las últimas horas, se conoció un alarmante episodio en la localidad de Malambo, Colombia. De acuerdo a los medios locales, una joven de 19 años sostiene que fue embarazada por lo que ella denomina un espíritu.

La noticia, fue compartida en Facebook, donde la chica afirma no haber tenido relaciones sexuales con un hombre: “Yo no he estado con ningún hombre, de repente dejé de menstruar y mi mamá me llevo al centro de salud a chequeo y salí embarazada”, sostuvo.

Sobre el espíritu que presuntamente la embarazó, contó que posiblemente no era benigno ni mucho menos santo, como el que habría recibido la Virgen María: “Yo digo que es algún mal que me hicieron para que yo quedara embarazada”.

Como era de esperar, la noticia causó gran repercusión y comenzó un debate. Algunos usuarios señalaron que la adolescente no habría recibido educación sexual y que quizás no comprendiera lo que podría ocurrir con su cuerpo. Mientras que otras personas, afirmaron que quizás si habría sido bendecida con este presunto milagro.